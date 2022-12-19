腦中風｜中風突然發生避無可避？一文認清腦中風5大前兆助預防

通常腦中風都是突然發生的，輕微症狀會導致半身不遂，嚴重的話可能當場死亡。



因此該如何預防腦中風及事發當下的應變措施就顯得格外重要，讓我們一起預防疾病的發生吧！

腦中風的5大前兆（按圖看清👇👇👇）

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1. 臉歪斜或感到麻痺

中風可分為腦幹中風及大腦中風，通常腦幹中風患者較容易出現挑眉、閉眼，臉歪嘴斜等症狀。

2. 莫名感到暈眩

暈眩時常是中風前兆，因為暈眩症狀可能為內耳的部分微血管阻塞所造成，若感到暈眩，意味著人體血管已出現狀況，應及時就醫改善，否則可能演變成中風。

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3. 手腳變得不靈活

大腦是控制身體肌肉的器官，一但因為中風而造成腦神經受傷，大腦就無法像以往一樣發出神經訊號，因而造成手腳無力或有不正常的肌肉產生，像是肌肉過度緊繃或癱軟等，應特別留意自身狀況。

4. 時常感到胸悶

若心房無法將血液完全打出心臟，會導致身體感到喘、悶，或心律不整等症狀出現，也可能造成血流凝滯形成血栓，因而引發中風。

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5. 打呵欠次數頻繁

當人體的動脈粥樣硬化、管腔變窄、血管壁彈性降低，使流向大腦的血液量減少時，就會使人呵欠連連，也有數據顯示60%到80%的中老年腦中風患者，於病發的前5到10天內，都有頻繁打呵欠的現象。

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