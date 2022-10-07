腦中風｜如何預防再次中風？日常保健10招切勿暴飲暴食有充足睡眠

多數人在罹患腦中風後，會面臨不同程度的後遺症，如口齒不清、半身不遂、口眼歪斜等，無法在短時間內痊癒，且僅有10％的病人可恢復到原先狀態。



因此，患者在中風病況穩定後，應依照自身的恢復狀況，安排適合的復健活動，儘早做復健有助於提升預後效果。

腦出血8大危險因子（按圖看清👇👇👇）

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腦中風復健要趁早 先會翻身再學坐站

中風的情況通常是半癱，病人要先學會翻身，再學坐；當病人可以坐得穩，不會從椅子上滑下來，就可以練習從床上移到輪椅上，坐在輪椅上也是一種復健。

當病人已經能自己坐在輪椅上後，就可以在復健科醫師、職能治療師（港稱為職業治療師）監督下學習站立。不過要注意，剛學站的病人需要有人扶持，因為每臥床1天，肌肉和肌力都會萎縮，腿力可能無法獨自支撐站立的力量。

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如何預防再次腦中風？

腦中風後的病人，可能會因為本身的疾病，使腦部出現新的栓塞或出血病灶，所以如何避免再次中風很重要。預防方法包括長期、按時服用抗血栓藥物，控制血壓、血糖、血脂肪濃度，保持適度的運動、均衡飲食、控制體重、戒煙，並多認識中風症狀，一旦中風再發，即時就醫。

如果您是再次中風的高危險群，更必須積極控制危險因子，加上適當的藥物治療，即可降低中風復發的風險。目前有降血壓劑治療高血壓，降血脂藥物可以治療高血脂，而預防血栓則有抗血栓藥物。

10個日常方法遠離中風（按圖了解👇👇👇）

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1. 養成每日定期監測血壓變化以及按時服藥，中西藥至少間隔半小時服用。

2. 做好體重管理，避免過度肥胖。

3. 養成運動的習慣。

4. 多吃纖維食物和多喝水，預防便秘，養成良好排便習慣。

5. 切勿暴飲暴食。



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6. 選用不飽和脂肪油，如橄欖油、苦茶油、葵花籽油、芥花籽油等植物油。

7. 多吃富含OMEGA-3脂肪酸深海魚類，如三文魚、吞拿魚、鯖魚等。

8. 高維他命C蔬果也是不錯的選擇，如桔、番石榴、奇異果、番茄、甘藍等。

9. 保持充足睡眠，避免熬夜及過度勞累。

10. 抽煙飲酒適當節制。



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