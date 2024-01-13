三高｜婦人憂長服西藥會洗腎　竟擅自停藥　終至半癱全身器官壞光

一名婦人有糖尿病、高血壓等三高慢性病，突然腦出血左身癱瘓，腎功能差瀕臨洗腎，她坦誠「擔心吃西藥會洗腎」擅自停藥1年多，最終「全身器官壞光光」。



收治個案的台灣新光醫院心臟內科醫生陳冠任指出，一般無風險人士低密度脂蛋白（LDL）超過130mg/dL就應開始控制，超過190mg/dL則強烈建議用藥；而患有心血管疾病者則更嚴格，超過100、甚至70或55mg/dL就應積極治療。他說，LDL超過200mg/dL不算多，超過300mg/dL更是鳳毛麟角，「今天這個346應該是我進心臟科這13年來看過最高的。」

不只LDL爆高，陳冠任指出，該名女患者還合併糖化血色素11.7%（正常為6%以下），且長期血壓處於150～180mmHg之間，罹患三高且達非常厲害程度。因此才57歲的她，上週腦出血左邊癱瘓，目前仍無法活動，腎功能指數（eGFR）僅剩16.34分（正常至少要70～90），鄰近洗腎邊緣，預估心臟狀態也好不到哪裏去。

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陳冠任無奈表示，該名患者多年前就知道自己罹患三高，心想反正沒有不舒服即擅自停藥，甚至數度激動喊，「我好好的又沒有症狀幹嘛吃藥？一直吃西藥只會吃到洗腎！」導致停藥後才1年多，全身器官壞光光，還半身不能動，這就是堅持不治療的結果。

陳冠任直言，這次還算幸運，「下次再發生可能就天人永隔了」，也呼籲國人對於慢性疾病應遵從醫囑好好控制，勿重蹈覆轍，「很多事情是沒辦法重新再來一次的」。

陳冠任補充，根據目前研究顯示，LDL過高有70%上下是遺傳性，不管如何運動或飲食控制，都很難降至正常值，這也是為何有些家族有遺傳性心血管疾病的主因之一，「這種說實話就只能吃藥控制，避免重蹈家族心血管疾病的覆轍。」

陳冠任接着說，但也有20～30%的患者可能與飲食習慣或缺乏運動有關，必須做飲食運動調整。因此他診斷患者的流程，會先評估其心血管風險，若有抽菸、家族史、年紀大、糖尿病或中風過等高風險因子，一開始會用藥想辦法降至標準；若患者相對風險較小，且超標不多，則可能會建議先透過飲食、運動控制3～6個月再追蹤，若仍超標再考慮用藥。

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