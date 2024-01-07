偏頭痛｜有伴隨噁心或胃痛嗎？天氣變易發作　熟記5招降低發生率

頭痛是現代人常見的困擾之一，據台北榮總神經內科頭痛門診統計顯示，有6成病患者是「偏頭痛」。而在台灣就有200萬人患有偏頭痛，全台女性偏頭痛的比率為12%，男性約為5%，女性是男性的3倍，尤其容易出現在20至50歲的女性族群。



世界衛生組織將「偏頭痛」列為10大健康疾病之一，甚至是導致失能與殘疾的第2大原因，所以頻繁出現偏頭痛，千萬別以為只是一時的不適，更應積極尋求治療。

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偏頭痛是最常見的原發性疼頭，所謂「原發性」指的並非腦內長了甚麼可怕東西或中風前兆，而可能是腦內神經傳導的失衡或失控而引發，與體質有關，不必然有遺傳性。

有偏頭痛的體質，再碰到生活中的誘因，惱人的頭痛就可能發作。諸如燈光、季節變化、溫度變化、壓力，睡眠狀況，或攝取朱古力、芝士、酒精等特定食物，甚至節食引發的血糖變動，都可能引發偏頭痛。

如何診斷「偏頭痛」？

偏頭痛可透過「54321」口訣作為診斷參考，分別為：頭痛超過5次以上、每次持續4小時以上、3天內會自行緩解；具有至少2項特徵（包括單側、搏動性抽痛、疼痛程度中或重度，日常活動會加劇頭痛），以及合併其中1項症狀（包括噁心或嘔吐、畏光及怕吵等），當頭痛發作時符合以上情形，便可能是偏頭痛。

台灣豐原醫院神經內科醫生洪朝賢建議，大家若不熟悉較為詳細的診斷標準，也可以先考慮下列3點來自我篩檢是否屬於偏頭痛：

1、頭痛時，有噁心或胃部不適感嗎？

2、頭痛時，光線會讓頭痛更加劇烈嗎？

3、頭痛會使你一整天做不了事嗎，如工作、學習等？



如果近3個月的頭痛都符合至少兩項，建議儘早尋求神經科醫生協助，診斷是否為偏頭痛並及早治療。

5要訣調整生活，減少偏頭痛發生

近年來偏頭痛治療已進入精準醫療的全新年代，健保陸續開放許多新型藥物用於偏頭痛治療，包括肉毒桿菌素與CGRP單株抗體等。而除了接受醫生建議服用急性解除疼痛藥物合併預防性藥物之外，還可以利用「S-M-A-R-T」要訣來協助個人做生活調整，減少偏頭痛發生：

・S（Sleep睡眠）：有限度的午休、睡前1-2個小時減少接觸螢幕、以擁有每晚9-11小時的睡眠為目標。

・M（Meals, nutrition and water飲食）：三餐定時定量，手邊準備可隨時補充能量的點心、確保水分攝取充足、飲用高糖分電解質飲料時須加水稀釋。

・A（Activities運動）：減少螢幕接觸時間，嘗試可以提升心率的活動，目標是每週3到5天，每次30分鐘的活動。

・R（Relaxation放鬆）：從事有助紓壓及降低焦慮的活動，如Apple Watch的「正念」APP、深呼吸技巧或瑜伽等等。

・T（Triggers 減少刺激物）：發現並減少生活中各種會激發頭痛的因素，記錄頭痛時機點以便釐清惡化因子並確認成效。



隨眷醫療科技的進展，許多偏頭痛的藥物與治療方法也逐漸引進，更多偏頭痛患者也因此受惠。洪朝賢呼籲，儘早找出偏頭痛的誘因、調整生活方式、選擇適合的治療方法，才能有助重回正常的生活。

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