女性健康｜炎熱天氣私密處又悶又癢？婦科醫生推4食材防陰道感染

炎熱的天氣除了會曬傷皮膚外，也可能引發婦科疾病。每當天氣變得炎熱時，不少女性私密處就搔癢不舒服。



對此，台灣新竹國泰婦產部主治醫師張瑜芹分享4個私密處保養的好食材，讓女性也能健康地度過潮濕炎熱的夏天。

私密處保養4食材（按圖👇👇👇）

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你是否明明很努力的保持私密處清潔，常常清洗，卻還是躲不過陰道感染？張瑜芹表示，除了外在的清潔保養，內在營養補充也是維持私密處健康很重要的一環，4種有助於預防陰道感染的食物如下：

1. 無糖乳酪

張瑜芹說，乳酪含有益生菌，如乳酸菌，可以維持陰道的正常菌群平衡。這些益生菌有助抑制有害細菌的生長，進而預防陰道感染。該怎麼選？她也說，選擇天然、無糖或低糖的乳酪，就有最佳的益生菌效益。

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2. 蔓越莓

蔓越莓具有抗氧化和抗菌特性，可以幫助預防陰道感染。張瑜芹表示，它含有一種稱為前列腺素A的成分，可以抑制有害細菌的生長，尤其是引起尿道感染的細菌。怎麼補充？她說，可以食用新鮮的蔓越莓或喝蔓越莓汁，獲得這種保護效益。

3. 蒜頭

張瑜芹表示，蒜頭具有強大的抗菌和抗真菌特性，可以幫助預防陰道感染。其中的活性成分，如大蒜素，對抗多種細菌和真菌具有抑制作用。

4. 高纖維食物

張瑜芹說，要攝取足夠的高纖維食物有助保持身體健康，包括預防陰道感染。高纖維食物，如全麥麵包、紅蘿蔔、蘆筍、菠菜、南瓜等，有助促進腸道健康和免疫系統功能，達到增強對感染的抵抗力。

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遠離私密處感染：飲食+衛生習慣並進

最後，張瑜芹提醒，飲食應該與其他良好的衛生習慣相結合，才能有效預防陰道感染，包括保持私人部位的清潔和乾燥、避免使用刺激性化學品、定期更換內褲等，若已經感染或覺得私密處不適，建議儘速就醫診治。

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