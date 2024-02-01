耳悶｜男子長年用1物掏耳掏出毛病？醫生：外耳道長滿「蘑菇」

中國黑龍江省哈爾濱市一名23歲男子近日總感覺耳內有悶堵感，聽力也有所減退，進而求醫。



醫生用耳鏡探查後發現男子的外耳道長滿了「蘑菇」，耳膜被這些分泌物糊住，只留下一道小小的縫隙。醫生表示，可能是因為他不當挖耳所導致的的外耳道真菌病，經專業處置後男子已無大礙。

相關文章：聽覺受損｜從眼睛周圍開始痛？耳朵劇烈疼痛恐暗藏5大健康問題👇👇👇

+ 12

綜合陸媒報導，收治個案的哈爾濱省紅十字中心醫院分享案例，23歲的小劉（化名）近日因耳內有悶堵感，甚至聽力有減退跡象而來求醫，醫生用耳鏡探查後發現，小劉的外耳道內有大量微黃色分泌物，上面甚至長出了細細的絨毛，分泌物呈絲狀或蘑菇狀，小劉的耳膜被這些分泌物糊住，只留下一道小小的縫隙，研判是外耳道真菌病。問診後發現，原來小劉在考研究所的複習過程中總喜歡用棉花棒掏耳朵來緩解壓力，醫生表示，「別再掏耳朵了！這是掏出來的毛病。」

小昆蟲誤入耳朵怎麼辦？（按圖👇👇👇）

+ 7

相關文章：昆蟲入耳｜小昆蟲誤入耳朵點算好？醫生揭2招自救法、3大不當行為

哈爾濱省紅十字中心醫院宣傳表示，外耳道真菌病常因外耳道進水或者有分泌物時，在特定情況下會發生真菌感染，患者因不當挖耳或游泳等原因引起外耳道內寄居的曲黴菌、白念珠菌等過度繁殖，進而導致外耳道真菌病出現，使耳朵發炎、瘙癢、充血，甚至聽力受損，呼籲民眾不要過度挖耳。

最後，醫師從小劉的右耳道內取出多塊微黃色分泌物，經過處置後小劉的不適症狀消失，聽力也恢復正常。

延伸閱讀：

發熱衣「3大NG穿法 」越穿越冷！痘痘肌、異位性皮膚炎不適合穿

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」