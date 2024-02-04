痰顏色｜黃綠色痰屬呼吸道感染徵兆？過份黏稠怕是身體缺水警號

天冷容易有痰，你知道痰的顏色，也可分辨身體健康問題嗎？由耳鼻喉科醫師解析各種顏色的痰，可能透露的疾病警訊。



有痰正常嗎？為什麼痰很黏？

台灣輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳指出，痰是正常的呼吸道分泌物，而痰的黏稠度可能受到身體水分狀況的影響。

正常情況下，痰應保持適中的黏稠度，有助於清潔呼吸道，在過度乾燥的環境中，痰可能會變得黏稠，在水分過多的情況下，痰則可能變得稀薄。

痰顏色的健康問題？（按圖看清👇👇👇）

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痰顏色的健康問題？血痰是什麼病？

胡皓淳表示，痰的顏色與健康狀態有關，日常生活中應注重身體的各種微妙變化。

1. 透明或淺白色痰

透明或淺白色的痰，通常被認為是正常的呼吸道分泌物，對於保持呼吸道濕潤，並捕捉微小的灰塵和細菌有至關重要的作用。但若透明或淺白色的痰，伴隨咳嗽或其他症狀出現，需進一步就醫治療。

2. 黃綠色痰

黃色或綠色的痰，通常被視為是呼吸道感染的徵兆，是白血球在對抗病原體時釋放出的化學物質，這可能暗示著身體可能正在對抗感冒、流感或其他呼吸道疾病。

3. 紅色或粉紅色痰

痰呈現紅色或粉紅色為血痰，可能和血液有關，可能代表呼吸道血管破裂，或是呼吸系統的嚴重問題；要注意的是，如果伴隨著呼吸急促或胸痛，應立即就醫。

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如何化痰？中醫這樣吃有效

台灣中醫師陳允斌表示，透明或淺白色痰為是寒痰，可用橘絡、陳皮煮水幫助化痰；黃綠色痰是膿痰，可用橘葉燉肺調理，幫助化膿。

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