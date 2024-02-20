腎病｜無吃重口味卻全身浮腫？盤點5個腎功能下降前兆、高危險群

明明前一天沒有吃重口味，早上起床照鏡子卻感覺全身浮腫，而且這狀態持續了一整天？明明睡到中午12點精神飽滿，但2小時後又在打瞌睡？



如果你有這些症狀要小心了，台灣長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海示警，這可能是腎功能下降前兆。

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腎功能下降前兆

顏宗海說，腎臟是沉默的器官，初期的慢性腎病不會有很明顯的症狀，因此許多人在腎功能真正受損之前都毫不自知，除了在一天時段，不分時間整個人都處於水腫狀態，以下是可能會出現的初期症狀：

1. 尿液變化

正常的尿液為淡黃色，但腎功能下降會導致顏色變深沉、氣味異常，最典型的症狀就是出現蛋白尿，俗稱「泡沫尿」。顏宗海說，人體在排尿之前，功能正常的腎臟會過濾血液中的廢物和過剩物質，將蛋白質留在體內，泡沫尿為腎臟無法有效過濾蛋白質的表現。

2. 尿量和尿頻的改變

觀察自己平常尿量，如果突然尿量減少或變多，也可能為腎功能低下的表現，患者通常會在夜間頻繁如廁。

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3. 口乾舌燥

當腎臟功能出錯，會導致體液中水份和電解質紊亂，患者時不時會感到口渴，會有脫水或電解質失衡引發的症狀，能初步觀察自己是否頻繁肌肉抽筋或心跳不規則（忽快忽慢、喘不過氣）。

4. 食慾、體重變化

接續上一點，腎功能低下引起的電解質紊亂，有機率會誘發高鉀血症，食慾不振。因此平常胃口好突然食慾不振的民眾，就要小心了。這有可能就是腎功能出問題。顏宗海說，腎功能低下會影響體內代謝過程，也會讓身體無法充分利用食物中的營養，進而影響食慾。

5. 疲勞和虛弱感

當腎功能作用效率低，體內廢物和毒素持續累積，會造成人體感到疲倦和缺乏精力。

腎功能下降高危險群

「有慢性病的患者一定要定期回診追蹤！」顏宗海強調，因為有許多腎功能下降的患者都有慢性病，而這些慢性病一但沒有控制好，就會影響到腎臟，未來恐怕還要走向洗腎階段。

1. 糖尿病患者

長期的高血糖會損害腎臟過濾功能，若引發腎功能低下，就稱為糖尿病腎變。

2. 心血管疾病患者

顏宗海表示，心腎會互相影響。因此有心臟病、心臟衰竭等心血管慢性疾病，都是罹患「慢性腎臟病」的高危險族群。像是心臟衰竭會造成供血量不足，這些血液無法順利到達腎臟，就會造成腎臟排水困難，不但會讓血壓迅速升高，也會損傷腎臟，久而久之演變成負面循環。

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3. 有家族史者

民眾需要當心，若家族成員曾有過腎功能問題，特別是遺傳性腎疾病，更容易受到影響。

4. 老年人

腎臟受損不可逆，隨著年齡增長腎功能會自然下降。老年人因為生理變化更有可能患上腎功能低下。

5. 其他慢性病患者

如自體免疫性疾病、肝病等等，都要定期追蹤，以免傷腎。

如何預防腎功能下降

顏宗海表示，要延緩腎功能惡化，第一步就是改變飲食習慣，少鹽、少糖、少油炸；另外在生活上除了多運動，不抽煙不熬夜不喝酒也很重要。另外別使用來路不明的藥物，例如坊間販售的減肥藥等等，用藥前先諮詢專業醫療人員，才能避免對腎臟造成重大傷害。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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