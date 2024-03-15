健康飲食迷思｜戒油戒糖+餐餐食麥皮都有脂肪肝？附護肝貼士

隨著人們對於健康飲食的認知逐漸提升，很多人戒油戒糖、自訂健康餐單，避免因肥胖而導致的高血脂、脂肪肝等問題。然而，即使自訂健康餐單，每日麥皮當早餐，既方便、熱量低而且高纖又飽肚，為何脂肪肝依然揮之不去？



脂肪肝您「中」了嗎？

香港中文大學曾進行一項研究，赫然發現香港約有100萬人患上脂肪肝，更是亞洲地區中人數最高。而根據衞生防護中心的資料顯示2015年的非酒精性脂肪肝的患病率為27.3% ，男性達36.8% ，而女性則有22.7%。而患脂肪肝率隨年齡增長而提高，由年齡少於30歲人士的14%上升至超過70歲人士的67%，而換句話說幾乎每七個人之中就有一個人有脂肪肝，而年輕人口中更有近兩成已有肝臟疾病，而當中的原因相信與飲食及生活習慣有關。

脂肪肝是怎樣形成？

脂肪肝是指肝臟裡有過量的脂肪堆積，一旦肝臟的脂肪量達5-10%就會形成脂肪肝，而太多脂肪在肝臟積聚的話會使肝臟的排毒功能有所減損，使毒素滯留在體內影響身體健康。而非酒精型脂肪肝的形成主要與飲酒以及肥胖、高血脂、糖尿病以及高血壓有關，當身體製造過量脂肪而轉換脂肪為能量的速度而不斷將脂肪堆積在肝臟細胞，便會患上脂肪肝。

常見的脂肪肝類型

酒精型脂肪肝：飲酒過多使肝細胞合成脂肪所導致



肥胖型脂肪肝：因肥胖而使過多脂肪堆積在肝臟中



糖尿病型脂肪肝：糖尿病患者特別是2型糖尿病容易患上脂肪肝



營養缺乏型性脂肪肝：由於蛋白質吸收不夠同時攝取過量糖類而導致肝臟蛋白質合成障礙



藥物型脂肪肝：由於藥物的服用阻礙肝臟蛋白質合成導致脂肪肝



戒油戒糖 + 餐餐食麥皮都有脂肪肝？

專家指出過度節食，會導致整體熱量及蛋白質攝取不足、血糖降低，此時人體會將儲存在體內的脂肪及蛋白質轉化成能量，導致血液中的游離脂肪酸上升，大量脂肪酸釋放然後進入肝臟進行代謝，最終導致脂肪積聚，反而加重脂肪肝。

雖然油脂和糖分被認為是脂肪肝的主要誘因，然而單純戒油戒糖都是治標不治本，因為脂肪肝的發生可能與其他因素有關：

糖代謝異常：

一些人儘管戒糖，但仍然可能存在著糖代謝異常的問題，比如胰島素抵抗，這會導致糖分在體內無法有效利用，最終轉化為脂肪堆積在肝臟中。

過量麥皮的影響：

麥皮富含纖維，適量攝入有助於排毒和調節血糖，但是如果過量攝入，可能會給腸胃系統帶來負擔，影響食物的消化吸收，進而影響肝臟的健康。

忽視其他因素：

除了飲食習慣，脂肪肝的發生還可能受到遺傳因素、經常熬夜的生活方式、飲酒過量、壓力大、久坐不動或藥物使用等多種因素的影響，因此，僅僅依靠飲食調整可能無法完全解決問題。

要預防和改善脂肪肝，除了由日常飲食著手之外，還需要綜合多方面因素，配合適量運動、定期檢查和營養指導，才是維護肝臟健康的重要方法。

誰是脂肪肝高危人士？ ．高膽固醇

．高血脂

．飲酒習慣

．基因遺傳

．肥胖

．糖尿病

．三酸甘油脂過高

護肝小貼士

定期肝體檢追蹤身體健康狀況

尚醫健康肝功能檢測及肝臟超聲波身體檢查

尚醫健康以精準預防醫學概念，透過各類型檢測服務，利用精準醫學數據及先進科學數碼化的監察，為客戶貼心跟進身體狀態。都市人生活繁忙，食無定時，加上經常熬夜，肝臟負荷特別高，容易造成脂肪肝及肝硬化等健康問題。我們必須關注我們肝臟的健康，定期檢查是第一步。基本的肝臟檢查主要是經過抽血及超聲波檢測。這樣可以從多方面知道自己肝臟的健康狀況。

尚醫 個人化護肝健腸方案 附身體檢查

近年來的研究顯示，腸道微生物群在人體健康及疾病中扮演重要的角色，包括肝臟疾病。腸道微生物群可以影響藥物在肝臟的代謝，也可能對肝臟疾病的發展有影響。這可能是由於腸道微生物群可以產生一些影響肝臟健康的化學物質，例如短鏈脂肪酸和膽酸。

此外，腸道細菌也可能影響肝臟的免疫反應，從而影響肝臟疾病的發展。例如，某些腸道細菌可能會啟動肝臟的免疫細胞，導致炎症反應，進而引發肝臟疾病。

每個人的健康狀況都不一樣，需要配合個人化的飲食管理及營養補充品，才可針對性、更有效地從根源解決問題。護肝健腸方案適合不同健康狀況人士，包括肝臟問題、經常飲酒、熬夜、三高、腸胃問題、飲食不定時等，透過營養飲食諮詢、保健品配方、身體數據量度、成效評估等四大方向，有系統地訂制私人健康計劃，全面提升健康，安全有效。

消脂護肝食療

如果要改善脂肪肝的問題，飲食上就會避免高糖油高會導致身體積聚脂肪，除此之外也可以適量攝取以下營養素以協助消脂護肝：

．膽鹼：膽鹼可以協助身體強化肝細胞膜，當膽鹼在體內轉變成卵磷脂的時候可協助清除過多的脂肪，雞蛋、十字花科蔬菜、蘑菇、藜麥等含豐富膽鹼。



．維他命b2：維他命b2可以幫助碳水化合物、蛋白質、脂肪的代謝，納豆、鰻魚、乳酪等可以獲取維他命b2。



．維他命b12：維他命b12會參與脂肪酸氧化，一旦缺乏維他命b12就會使三酸甘油脂堆積在肝細胞，雞蛋黃、三文魚、蠔等有豐富維他命b12。



．甜菜鹼：有助身體為肝臟排走毒素並避免化學毒素入侵人體損害肝臟，可以從菠菜、甜菜根、章魚等攝取甜菜鹼。



．蛋胺酸：又稱為甲硫胺酸，可以幫助身體分解脂肪以及預防肝臟的脂肪堆積，豆類如黃豆、黑豆，肉類如魚肉、番茄等均含蛋胺酸。

