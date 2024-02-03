脂肪肝｜BMI低於18都可能患上！3大飲食地雷使身材變胖脂肪難分解

「肝是人體最沉默的器官」，一句朗朗上口的廣告台詞，民眾除了熟知肝炎、肝癌、肝硬化，最容易被忽視的就是「脂肪肝」，大多數脂肪肝患者都不會有任何不適感！



肝膽腸胃科醫師提醒：「台灣瘦子脂肪肝其實滿多，要更留意是不是身體代謝上出了問題。」

3大地雷恐造成脂肪肝（按圖👇👇👇）

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「代謝性脂肪肝」患者變多！近年盛行率提升

過往總是將「脂肪肝」一分為二，「酒精性脂肪肝」以及「非酒精脂肪肝」，但臨床醫師觀察下發現，現代人反而越來越多「代謝性脂肪肝」，台灣台北榮民總醫院肝膽腸胃科黃惠君醫師坦言：「代謝性因素出現的影響遠遠超過酒精，若患者同時符合『代謝性』又是『酒精性』，未來走入肝硬化、肝癌風險更大。」

千萬別小看脂肪肝對台灣人的威脅，根據2016年研究統計，全球非酒精性脂肪肝盛行率平均為25.24%，2019年更一路上升到32.4%，但正因為多數脂肪肝患者無自覺，許多研究在流行病學的統計上，盛行率的數值略上略有分歧。

台灣黃惠君醫師提醒：「有一份2016年全球性研究顯示，有40%脂肪肝會演變成肝纖維化，而肝纖維化就是肝硬化的前一步。另外也有中國研究指出，在亞洲有40%的人，因為未積極控制、改善脂肪肝，3年內又有25%人造成肝發炎，又有相當比例造成肝纖維化，最終變成肝硬化。」

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中年是脂肪肝高盛行年齡！飲食出問題是關鍵

亞洲國家地區脂肪肝盛行率差異，中國落在15-40%、日本為25-30%、南韓為27%、香港28%、印度30%，台灣盛行率調查則落在12%-33%，雖然在亞洲中不是特別高，但2008年有篇值得關注的研究，若只對進行健康檢查成年人調查，脂肪肝發生率為 51.8%。

從研究中發現，值得提醒50歲的中年是脂肪肝高盛行的年齡層，除了與代謝能力下降、肥胖狀況也比較變多以外，台灣Heho健康營養師劉思妤也提醒：「脂肪肝還是與飲食習慣有很大關係，台灣人通常愛吃澱粉、愛吃甜點、愛喝台式飲品，上班族隨便買一個麵包當早餐，中午趕開會買飯糰、三明治、晚餐用杯麵打發，飲食型態以大量碳水化合物為主，長期下來會導致熱量攝取過高就造成三酸甘油脂，堆積在肝臟脂肪裡面變成脂肪肝。」

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BMI低於18也可能有脂肪肝！小心代謝有異常

尤其民眾要有觀念，脂肪肝不是胖子的權利，即便是瘦的人、外表正常的人、BMI 正常也都會出現脂肪肝問題。劉思妤分享自己以前也曾有輕度脂肪肝，主要就是飲食型態不佳又沒有運動，早餐喜歡吃火腿蛋餅配薯餅、加上奶精奶茶，高油、高熱量、高糖的飲食加劇肝臟脂肪的形成。

黃惠君分享臨床經驗，「碰過BMI低於18的患者也有脂肪肝，這麼瘦的患者有脂肪肝更會擔心是否代謝出現異常。另外民眾常覺得都是吃太多肉類、油脂導致脂肪肝，事實上像吃素出家人也有脂肪肝。」特別是有以下三大地雷要注意：

地雷一：碳水化合物

飲食上不是過油的食物造成脂肪肝，而是過多「碳水化合物」，一般碳水化合物的攝取量佔總熱量50％剛剛好，營養師建議三餐的澱粉來源不要選擇精緻的澱粉主食，例如大腸麵線有勾芡、愛吃也要把頻率降低，可以多選擇原形食物：藜麥、燕麥、粟米、糙米、番薯、南瓜等，複合型的碳水化合物裡面膳食纖維含量多，比較有飽足感。

良好的原形食物不僅減重可以促進瘦身之外，膳食纖維還有很重要的功能，吃到腸道後它會被腸道菌發酵為短鍊脂肪酸，像是乙酸、丙酸、丁酸，有機會降低肝臟脂肪變性的機會。

地雷二：果糖

民眾顧及碳水化合物以外，果糖也是影響一大關鍵，黃惠君說：「過往從動物研究上發現，如果給動物餵食含高果糖液體，小鼠很快就出現脂肪肝。」主要是精製糖與高果糖將會促進肝臟內生性脂質合成，並阻止β-脂肪酸氧化，進而產生脂肪肝。

且如今市售飲料大多數都是含有果糖，不管是鋁箔包、台式飲品皆是如此，劉思妤提醒：「偏偏果糖是需要經由肝臟去代謝，一旦量超過就會變成三酸甘油脂，堆積在肝臟細胞裡面跑不出來，造成脂肪肝，天天喝飲料比較有可能身材變胖，又增加胰島素阻抗。」

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地雷三：酒精

另外，最需要留意的就是酒精，有喝酒的人出現脂肪肝的風險一定比較高！酒精是乙醇經過肝臟酵素代謝會產生乙醛，乙醛本身是有毒的物質，它會造成肝細胞壞死、纖維化，乙醛又再會轉化成乙酸，產生物質去干擾細胞代謝，導致脂肪更難化解掉。

不論是黃惠君醫師、劉思妤營養師雖然過往都曾經有被診斷輕度脂肪肝，但經由飲食調整、運動配合下與脂肪肝說再見，黃惠君強調：「運動可以提升代謝率，若民眾平常有喝酒習慣、缺乏運動，加上有三高、腹部肥胖者儘早評估，可從腹部超聲波進行初步診斷，影像學上來看，愈白的話脂肪肝愈重！」

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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