脂肪肝｜多數患者沒有明顯症狀！一文看清原因、症狀、治療方法

多數脂肪肝患者沒有明顯症狀，通常是在健康檢查時意外發現。但部分患者可能會出現疲勞、食慾不振、腹脹、腹痛等症狀。



為什麼會得脂肪肝？是飲酒過量嗎？為什麼沒喝酒也有脂肪肝？脂肪肝該如何治療？本篇文章告訴你。

脂肪肝是什麼？（按圖👇👇👇）

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根據統計，脂肪肝是目前台灣最盛行的肝病，大約有25％～33%的台灣人有脂肪肝，這也引起台灣醫學界的憂心。到底什麼是脂肪肝？脂肪肝是指肝細胞內有過量脂肪油泡，油泡是三酸甘油酯組成，它會使肝臟變得腫脹，令原來粉紅色的肝臟變成黃色。

脂肪肝定義是「肝細胞中脂肪含量高於5%」，這必須依賴肝臟切片才可診斷，但是肝臟切片傷害大，通常只有比較嚴重、有症狀者才會進行。近年因腹部超聲波檢查普及，且超聲波診斷脂肪肝的準確度高，因此目前診斷脂肪肝多以腹部超聲波檢查取代肝臟切片。

目前脂肪肝分類為「酒精性脂肪肝」和「非酒精性脂肪肝」：

1. 酒精性脂肪肝

是最常造成脂肪肝的原因。酒精造成的脂肪肝在未演變成肝硬化前是可恢復的。通常在停止飲酒及正常飲食後約4至8周，肝臟可恢復正常。

2. 非酒精性脂肪肝

許多原因均可造成非酒精性脂肪肝，常見包括肥胖、血脂肪過高、糖尿病、酗酒、新陳代謝異常、使用藥物如類固醇等，以及不明原因。其中以體重超重為最常見的原因。此外，在急性肝炎或慢性肝炎發作時，肝內也會有脂肪儲積而形成脂肪肝。

3種有效改善脂肪肝飲食法（按圖👇👇👇）

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脂肪肝原因？

飲食中碳水化合物與糖分是現代人脂肪肝主要原因，澱粉類食物、甜點、含糖飲料等，攝取過多會轉換成三酸甘油酯，造成肥胖及脂肪肝。

台灣嘉義大林慈濟院醫肝膽腸胃科周宜群醫師說，在台灣的脂肪肝除了肥胖以外，含糖飲料跟水果是兩個非常主要的因子，特別是較年長的病人，常有「吃水果有益健康」的想法，常引起脂肪肝。

脂肪症狀有哪些？

有脂肪肝的人通常沒有症狀，只有在嚴重的脂肪肝造成明顯的肝腫大時，患者會覺得右上腹部脹脹的。如果是酒精性脂肪肝，可能同時伴有酒精性肝炎，會出現急性肝炎及酒癮者的症狀，如：噁心、厭食、倦怠甚至黃疸等。

脂肪肝不同時期之肝病變會有不同表現，部分患者肝功能指數AST、ALT、ALP、γ-GT可能上升，但很少超過正常值的10倍，除非到了末期硬化，否則不會有黃疸、腹水的症狀。但若嚴重到發生未期肝硬化，則會有嚴重失代償肝硬化的各種病症。

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肝指數如何檢測？正常指數是多少？

脂肪肝依照嚴重度分成輕度、中度和重度，一般超聲波雖然無法將畫面數據化，但是臨床醫師會以肝臟與右腎皮質亮度的對比，來區分脂肪肝的嚴重程度。

輕度脂肪肝

肝臟的亮度比右腎皮質的亮度有廣泛但輕度增加，肝內小血管仍能看得清楚。脂肪估肝臟重量的5%～10%，尚未有肝臟受損的情形，不會出現明顯的症狀。

中度脂肪肝

肝臟的亮度比右腎皮質的亮度有廣泛、中度增加，肝內小血管的影像較不清楚。脂肪估肝臟重量的10％～25%，可能合併肝臟發炎，已有肝硬化風險。可能會出現輕微的不適感。

重度脂肪肝

肝臟亮度比右腎皮質的亮度有廣泛且非常明顯的增加，且肝內小血管及深部肝臟的影像已難以看見。

脂肪佔肝臟重量的30%，已有嚴重肝纖維化，有極高的肝硬化風險，可能出現嚴重的症狀，如腹部脹痛、噁心、 嘔吐等。

不過肝臟是否發炎及纖維化程度無法單純用超聲波的輕重程度來判定，切勿以為輕度就沒事。有些病友雖然超聲波診斷為輕度脂肪肝，但是抽血發現肝功能指數已破百，代表肝臟正處於發炎中，需進一步針對肝炎的病因及早治療，以免走上肝炎、肝硬化、肝癌三部曲。

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脂肪肝如何消除？

發現有脂肪肝，只要未惡化到肝硬化的程度，透過運動、飲食和生活改變，輕、中度脂肪肝逆轉變正常的機會很大。但是不可忽略定期追蹤抽血、腹部超聲波檢查。

如果肝功能正常，沒有任何肝病的家族史，可以每年追蹤。若是脂肪肝合併新陳代謝疾病、肝功能異常，建議每半年追蹤。脂肪肝合併乙、丙型肝炎、肝功能異常，建議每3個月至半年追蹤。脂肪肝合併肝硬化、肝功能異常，則需每月至每3個月追蹤。

脂肪肝治療

減重與運動是目前唯一確認有效的脂肪肝治療方法。脂肪肝其實是一種可逆的狀態，運動不但可以消耗熱量，更可以增加身體對胰島素的反應，而很多病患減少食量、減重多運動後，脂肪肝就消失了！

脂肪肝飲食

雖然減重在消除脂肪肝方面至關重要，但是切不可為了快速減重而挨餓、節食。飢餓會造成肝內麩胺基硫（glutathione）、維他命丙、維他命E下降。有一項動物研究發現有脂肪肝的田鼠飢餓18小時後，肝功能指數「血清轉胺酶ALT」上升8倍之多，而沒有脂肪肝的田鼠則很正常。這顯示有脂肪肝的人肝臟耐受氧化壓力的能力變差，節食反而可能影響肝臟健康。

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脂肪肝患者減重時的飲食要注意：

5大類營養素都要吃

五榖、雜糧、蔬果、奶、蛋、肉、油脂，樣樣不可少，只是不可過量。可以增加蔬菜、纖維素的量。也不建議吃大量蛋白質來減重，脂肪肝患者常合併高血壓與心血管問題，大量蛋白質容易傷害腎臟。

三餐都要吃

不要長時間處於飢餓狀態。

中醫治療脂肪肝

中醫治療脂肪肝，一般將患者分成3種體質，根據不同體質給予治療方向。

1. 肝胃不和型

常見壓力過大的上班族，易有暴飲暴食、吃宵夜等習慣。治療方向以疏肝、理氣、和胃為主。

2. 肝膽濕熱型

常見喜吃辛辣刺激食物、過度飲酒或愛吃生冷食物，形成濕熱體質。 治療方向為清熱利濕。

3. 脾虛濕盛型

常見思慮過多傷脾胃、飲食不節制、愛吃冰品，或是過度節食快速減重，脾運化水濕功能失調，引起痰濁、瘀阻，肝功能異常升高現象。治療方向為健脾化濕。

肝硬化10大生活對策（按圖👇👇👇）

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脂肪肝肝指數多少算高？

肝指數指的是當肝細胞受損時，會流進血液中酵素，所以肝指數過高時，也代表肝臟發炎，常見的評估指的是GOT、GPT的濃度，一般兩者只要小於40U/L以下，都算正常範圍。

一般脂肪肝患者的肝功能指數異常，通常不會超過正常值的兩倍，如GOT（又稱AST），正常標準男性應小於37U/L、女性小於31U/L，而GPT（又稱ALT），正常標準男性應小於41U/L、女性小於31U/L。若患者體態肥胖，並已排除乙型、丙型肝炎、酒精性肝炎、自體免疫疾病、藥物問題等常見的肝炎病因，即可能是脂肪肝炎。

若患者的肝功能大於正常值5倍，則建議進行肝臟切片，以確認肝臟組織是否進展到纖維化、肝硬化階段。

脂肪肝要看什麼科？

建議可以掛肝臟腸胃科門診，因為必須長期追蹤，最好尋找適合自己方便就醫的醫療院所就醫。

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