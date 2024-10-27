深圳地鐵「廁所地圖」超實用 一文傍身唔怕人有三急搵唔到洗手間
撰文：深圳派
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無論是返上深圳買嘢定搵美食，坐地鐵最怕的就是肚子不舒服。
深圳地鐵「廁所分佈地圖」來了！
從1號線到20號線，幾乎每個深圳地鐵站都覆蓋，其中不少還是站內廁所，免去了出閘機慌忙找廁所的窘迫。
按圖看看深圳地鐵各線路的洗手間在哪些站，就近哪個出口👇👇👇
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強烈推薦愛拉屎星人、腸易激人士收藏，以備不時之需。
加上深圳地鐵裏的廁所乾淨整潔程度高，還免費提供紙巾，讓大家出行安全感直接拉滿。
如有遺漏，歡迎大家在留言中補充噢！
小貼士：
1. 「空白處」即表示該站點無廁所；
2. 標註有「站台」，表示其處於地鐵站收費區間，不用出閘機；
3. 標註有「站廳」，表示其中一部分屬於收費區間，視實際情況而定；
4. 多線換乘的地鐵站，建議每個線路都查看一遍，避免遺漏；
5. 4號線大部分站點都是站內廁所，3號線站點的廁所相對較少；
6. 如擔心出閘機外上廁所被扣錢，可前往客服中心申請「便民服務卡」，之後憑卡入內。
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