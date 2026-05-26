深圳南山文天祥紀念公園地鐵直達 30分鐘登頂赤灣山看橘子海日落
撰文：深圳吃貨小分隊
出版：更新：
「你知道嗎，有一天我看了44次日落。」
你有多久沒完整看過一場日落了？今天，去做一個追日落的人。文天祥紀念公園，市區地鐵直達，30分鐘登頂，看絕美橘子海日落。
地址直達，藏在市區的超小眾公園
在蛇口，藏着一個鮮為人知的小眾公園——文天祥紀念公園，整個公園依託赤灣山地形設計，海拔213米。公園登頂可以看到絕美的海上日落，還能遠望蛇口港、深圳灣大橋、春筍等眾多地標建築。
+1
從地鐵口出來前往公園的途中，有一處樓梯天橋，陽光下的綠植+白色欄杆+藍天，像是走進了日系漫畫裏。
對比大小南山，這裏尤為人少安靜。公園全程基本上都是階梯，可以全身心沉浸於大自然中，漫步林間登山步道，看午後的陽光閃爍。（建議選擇下午登山，登山步道屬於背陰面，不曬）
途中還遇到了一隻白貓，超級親人，會一邊喵喵叫一邊跑到人身邊「求擼」，治癒力滿滿。
30分鐘登頂，看山海港口，日落橘子海
只需30分鐘，即可登頂赤灣山，從傍晚到夜幕，看絕美日落、海邊港口、城市夜景。
山頂觀景平台左邊有一條小路，走幾步下去便是絕佳的觀海視野。日落餘暉下的蛇口港，深圳灣大橋……像是上帝打翻的調色盤，壯觀而又氛圍感滿滿。
+8
沿着觀景平台拾級而下，則是正面觀賞日落的視角。綠樹、橙色的落日、遠處的海港、遊走的海港漁船……一切都美得仿若夢境，也許這就是山海日落的浪漫。
日落之後也不用着急下山，靜謐的藍調時刻、璀璨的城市夜景同樣值得記錄。
看萬物生長、日出日落，都是頂頂重要的事。
文天祥紀念公園
地址：文天祥紀念公園-北門（南山區港航路與赤灣六路交叉口西南方向73米左右）
交通：地鐵2號線「赤灣」站C口，步行600米到公園登山口
提示：
山野自然蚊蟲多，帶上驅蚊水；
公園無飲用水補給，登山可以帶上一瓶水。
深圳好去處｜太子灣海濱公園15km山海連城 270°環形步道一路看海深圳好去處｜蛇口四海公園古風亭台橋樑美如畫 城市綠洲放鬆首選南山隱世景點｜打卡赤灣天后宮感受明清「新安八景」之首的寧靜南山蛇口招商局博物館重溫改革開放歷史 順遊微波山邂逅蔚藍海岸深圳美食｜全國最火湛江菜必吃白切雞皮薄脂香 濕辣牛肉外滑裏嫩深圳最美灣景Fine Dining 20年經驗香港主廚坐鎮 每日限1輪預約香港去深圳口岸巴士5大優惠｜深圳灣/皇崗/$13直達蓮塘+最高減$40
【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】