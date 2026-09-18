南山美食｜深圳少見的「手工粵菜」　必點胡椒鴨撈粉/台山黃鱔飯

鴻發飯店，深圳少見的「手工粵菜」。



為了這6道手工粵菜，專門開車去吃

「漂亮飯」很火，但今天，我們去吃一家不漂亮的「老嘢飯」。他們家主打一些市面難找的「手工粵菜」。

自己做的撈粉、手工炸的莎翁、很難找的石鍋翅和紙包骨，吃飯時間排隊1小時起步，想不排隊，可能得翹班去吃了。

1. 胡椒鴨撈粉

湛江海水鴨×海南胡椒粒

新菜「胡椒鴨撈粉」，每天新鮮到店的湛江海水鴨，抹上炒香的海南胡椒粒，再加花生油醃足2小時，蒸籠蒸50分鐘出鍋後，淋上原湯搭配撈粉上桌。胡椒的辛香味滲入到鴨肉當中，入口肉質緊實，搭配撈粉一起，香味更足。

2. 金獎石鍋翅

7小時雞湯底，300°C石鍋熬煮

石鍋大火燒至300度，湯底是用瘦肉、排骨、老雞等慢熬了7個鐘，喝起來是自然的肉香。經典的碗仔翅座底，加入瑤柱、蟹柳、北極貝、雞肉，上桌還熱辣辣，淋上一勺大紅浙醋，鮮味更足。

3. 台山黃鱔飯

本地大黃鱔，手工剔骨

招牌「黃鱔煲仔飯」，用的是本地大黃鱔，師傅手工剔骨，吃起來不用吐刺。黃鱔先煎到焦香，再和飯一起煲熟，鮮味和汁水慢慢滲進米飯裏，鑊氣也被鎖住了。拌勻後米飯不乾不濕，粒粒分明，軟糯中帶着嚼勁。

4. 鮑汁黑豆腐

老師傅手磨黑豆腐

黑豆腐是店裏老師傅用黑豆磨的，豆香很濃郁，加入鮑汁熬煮，濃汁掛在豆腐上，一口滑嫩。

5. 醬汁紙包骨

老廣經典的紙包骨，現點現炸

小時候最愛的「醬汁紙包骨」，很久沒見到了，這次在粵鴻發吃上了，大塊的排骨肉，用秘製醬汁醃製入味，再用用油紙包裹下鍋炸制。出鍋後撕開，排骨肉香氣撲鼻，輕輕一咬骨肉分離，很滋味。

6. 流沙糖莎翁

現點現炸，老師傅手工莎翁

每日手工現做的「流沙糖莎翁」，工序比較繁瑣，現在很少店會做了。

師傅將揉好的麪糊擠出一個個小麪糰，放入熱油當中炸制，十分鐘左右就會蓬鬆脹氣，變成一個大大的莎翁。出鍋後撒上糖粉，擠入靈魂的鹹蛋黃醬，脆香的外殼咬開是鬆軟的內陷。

老師傅現炒50＋鑊氣菜

1. 荷葉蒸雞

鮮雞肉去骨，大塊荷葉蒸

雞肉剔骨用調料拌勻入味，與勝瓜和蟲草花交錯排列放在荷葉上，蒸6-7分鐘出爐。3種食材間的鮮味夾帶着荷葉清香，清、鮮、爽、嫩、滑五味俱全。

2. 清湯崩沙腩

每天新鮮大牛骨熬湯

每天到店的崩沙腩入牛骨高湯中燜煮，搭配整根清甜的蘿蔔，不需要太多調味，入口軟糯中帶着嚼勁。

3. 金不換啫胸口油

現切牛胸口油

新鮮牛肉切得厚度適中，猛火爆炒後加入牛胸口油，再簡單翻炒一下加入金不換，牛肉軟嫩可口，胸口油脆爽彈牙，金不換在鑊氣的加持下，完美融入到牛肉和胸口當中。

4. 無骨吊水皖魚

活水皖魚，去骨現蒸

新鮮大條的皖魚，開邊去骨後架在葱段上清蒸，出鍋後淋上一勺蒸魚醬油，魚肉嫩滑，是老廣獨有的滋味。

5. 燒鵝撈粉

古法現烤燒鵝

店裏還有自家的燒臘檔口，每天新鮮烤制，出爐的燒臘掛滿檔口，看着讓人垂涎。經典的老廣燒鵝，大塊多汁，搭配滑溜溜的撈粉，一口大滿足。

6. 白切雙切

老廣每桌必點菜

懂行的老饕，都不會錯過這道白切雙拼，白切粉腸爽口不腥，白切豬頸肉軟糯可口，蘸點葱油一起吃，口味更豐富。

7. 金銀菜豬肺湯

原盅現燉老火湯

「金銀菜」就是白菜乾＋新鮮白菜，一個出醇厚菜香，一個負責清甜爽脆。加豬肺一起煲，湯底甘甜滋潤，不油不膩，喝起來很舒服。

點評網廣州菜熱門榜第1

「鴻發飯店」，開在南山南山大道旁，是點評網「「廣州菜熱門榜第1名」。食材每天新鮮到店，沒有預製菜，全是粵菜老師傅手工現炒，老嘢飯也能吃出新口味。環境寬敞明亮，落座舒適，還有多個大小不一的包房，請客聚餐都適宜。

鴻發飯店

點評網人均：¥100/人

地址：南山區南山大道1112號綜合樓一層

營業時間：11:00-14:00丨17:00-22:30

交通：地鐵11/12號線南山站B1口300m

粵鴻發飯店

點評網人均：¥110

地址：南山區太子路71號振興大廈B座101

營業時間：11:00-14:00丨17:00-22:30

交通：地鐵2/12號線海上世界站C口

