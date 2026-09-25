深圳美食｜越南古法黃咖喱搭配49層現烤酥皮　入口浸滿醬汁極香濃

東南亞漂亮飯TOP1，開在深圳第一高樓。



只有這裡能吃到6道獨家招牌菜

1. 酥皮黃咖喱牛腩

自家開酥，現烤49層酥皮，越南古法咖喱

越南美食深受法餐影響，這家開在深圳第一高樓裏的東南亞漂亮飯，把經典越南菜用法餐的技法呈現。餐廳善用炭火，給漂亮飯賦予美食應有的煙火氣與野性。招牌的「酥皮黃咖喱牛腩」，是每桌必點菜，自家開酥，要七七四十九層才算合格。

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上桌切開酥皮，先來一碗咖喱撈飯，再將酥皮浸入咖喱汁吃掉，大滿足。特別的是，咖喱裏的配菜是紅薯，這是越南咖喱的地道做法，增加了一絲自然的甜味，回口更有層次感。

2. ÉPICE 72小時慢烤湘黃雞

72小時熟成湘黃雞，整雞去骨，20年魚露調醬

湖南湘黃雞經乾式熟成72小時，濃縮雞的風味，也提升了雞肉的緊緻程度。整雞拆骨平鋪上烤架直火烤制，逼出油脂，外皮香脆內裏多汁。

搭配醬汁用20年的陳年魚露，加入糯米、香茅和檸檬葉而成，給略帶粗獷的雞肉賦予豐富的層次感。

3. 炭火直燒海鱸魚配雙椒海鮮醬

法式青醬思路×東南亞風味

新鮮海鱸拆骨分邊，搭配香茅一同上架烤制，香茅的味道慢慢浸入魚肉。

雙椒醬是這道菜的點睛之筆，紅色醬汁食材以紅辣椒為主，煮酸辣；綠色則用到了青醬的製作工藝，青辣椒加入了腰果攪打製作，以腰果的油脂和風味糅合青辣椒的清爽。

4. 河內火山排骨

古法熬煮＆手作青醬，上桌燃酒提香

很多人會以為，火山排骨源自泰國，但這道菜其實來自越南料理中的家常做法。

大塊肋條斬件後加入香茅、南姜、檸檬葉燉煮，秘訣是加一點菠蘿，利用其中的酵素讓排骨肉更嫰。出鍋淋上用石舂手搗的青醬，辣度適中，上桌燃酒提香。

5. 南洋金絲奶香蝦

乾式奶香做法，現炸蛋松

奶油蝦分乾濕2種做法，平時常吃的「濕」的做法，即奶油羅氏蝦。

店裏則是用另一種「乾式」做法：黃油熱鍋，將攪拌好的蛋液下鍋炒成蛋絲，考驗大廚對油温的嚴格把控。最後加入大蝦、咖喱葉、大蒜、和辣椒翻炒出鍋，香酥的雞蛋絲包裹着蝦肉，滿滿南洋風味。

6. 西貢蜜柚海鮮沙拉

大顆爆汁西柚，新鮮現搗

越南很受歡迎的一道前菜，用的是越南空運過來的翡翠柚，果肉飽滿多汁，搭配海蝦、花生碎、幹葱，再淋上新鮮柚子果肉和魚露手搗的醬汁，口味清爽甘甜。

東南亞經典街頭小吃

1. 粵式牛肉濱海

「濱海」是越南語「Bánh Hỏi」的音譯，也就是平時見到越南菜裏面的細米粉。在越南菜裏，會用檳榔葉包着雞肉、牛肉、豬肉做成肉卷，煎烤後和米粉用生菜包裹在一起，蘸着魚露一起吃，口感豐富。

2. 炭燒香茅豬頸肉

大塊的松板肉，加入香茅一同炙烤，外皮微焦後刷上燒烤醬，糖殼出現後即可出爐。醬汁是用魚露、青檸、薄荷葉調製的，還加入了辣椒讓整體風味更立體，吃起來不會太膩。

3. 泰式避風塘羅氏蝦

港式避風塘炒法，融入了香茅、金不換，入口鹹鮮微甜，蝦肉飽滿多汁，一口停不下來，是他們家的人氣款之一。

4. 冬陰功海鮮湯鍋

經典的冬蔭功海鮮鍋，湯汁橘紅帶點奶白，蝦頭熬煮的湯底，入口濃稠絲滑，大蝦、花甲、魷魚，海鮮料堆滿，小鍋上桌慢慢温煮，不嗆喉，很開胃。

5. 瀧莚小吃拼盤

招牌的瀧莚小吃拼盤，包含雞肉串，蔗蝦，牛蛙腿、越南春捲，各具特色，點一份分享很合適。

還有這些越南小吃

還有「鮮蝦撈檬粉」、「軟殼蟹青芒果沙拉」、「蝶豆花芒果糯米飯」、「泰式手標紅茶奶凍」，都是經典的東南亞小吃。

開在深圳第1高樓，空中花園餐廳

ÉPICE瀧莚，開在平安金融中心PA MALL6層，店名中ÉPICE，法語意為「幹香料」，「瀧」指湍急的水，結合東西方兩種意境。整體空間將法式古典和東南亞度假風融合，室內原木拱門和廊柱，搭配大面積的百葉窗，點綴其間的南洋燈飾和復古花磚，光影層次豐富。

南洋花園露台

室外的露天平台，被綠植和花藝包圍，標誌性的拱門矗立其中，外擺座位空間分佈適宜，落座舒適。

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適合約會、請客、生日聚會

此外還有兩個小包間，能看到平安大廈和CBD樓景，很適合約會、請客吃飯或是生日聚會，晚上燈光亮起，氛圍舒適。

ÉPICE 瀧莚

人均：¥150/人

地址：福田區平安金融中心PA MALL6層

營業時間：11:00-23:00

電話：19147883066

交通：地鐵1/3號線購物公園站D口

