内地將擬定食用油散裝運輸強制性國家標準　網民：早就應該制定

《央視新聞》9月3日報道，中國國家標準化管理委員會下達《食用植物油散裝運輸衛生要求》強制性國家標準制定計劃的通知。



關於《食用植物油散裝運輸衛生要求》強制性國家標準制定計劃的通知。（國家標準化管理委員會）

公開信息顯示，國家標準計劃《食用植物油散裝運輸衛生要求》由國家糧食和儲備局組織起草，委託全國糧油標準化技術委員會執行。主要起草單位為河南工業大學、南京財經大學、國家糧食和物資儲備局科學研究院。

此前，內媒《新京報》曾曝光內地運油車運輸行業亂象，有運油車卸完煤製油直接裝運食用大豆油，事件引發巨大關注。專家表示，煤製油主要是碳氫化合物，其中含有的部份化學成份對人體有健康風險，長期食用可能導致中毒。

網民評論：

「及時發現及時處置並及時頒佈相關行業標準，雷厲風行，做事快捷。」

「沒有有效的監督，標準不可能高效執行。」

「每次都是出了事才改變，能不能早點防患未然。」

「希望早日制定，早日下發，早日落實，畢竟食品安全無小事！」

「真的奇葩。如果未發現那事，這要求何時下達？」

