帶狗狗散步對生理與心理都有好處　原來大狗和小狗各有不同需求

帶著狗狗散步，這是大部分飼主每天必要任務，也是狗狗生活中不可或缺的一部分，研究發現，每天外出散步至少2次，可以明顯提升狗狗的幸福感，並讓身體健康。



如長時間關在房間內，甚至籠子裡，將影響其行為、情緒，身心都可能出問題。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗散步好處多！

+ 15

讓狗狗散步有多重要？ 身心健康都有幫助

帶狗狗外出散步，可讓牠更健康。（unsplash@nik）

▸生理層面

1. 排便：狗狗是很愛乾淨的動物，通常不會在住處（家裡）便便，大都習慣在室外大小便，透過氣味劃分地盤，這是狗狗的天性。有些狗狗相當固執，必須在戶外，才能順利便便。



2. 維持肌肉量：固定散步，就等於運動，這讓狗狗維持全身肌肉量。



3. 消耗精力：邊走、邊聞，這會大量消耗體力，狗狗回家後，狀況穩定，好好睡覺。



▸心理層面

1. 透過嗅聞，穩定狗狗：嗅覺是狗狗重要的感官之一，聞到不同氣味，可以感受許多味道，促使大腦與自律神經運作，給狗狗許多感官刺激。另外，狗狗透過嗅聞，了解其他狗狗留下的訊息，進行間接社交。



2. 協助狗狗社會化：讓狗狗了解人類世界的運作模式，主人必須指導狗狗如何與其他狗狗相處，認識狗狗好友。如果飼主一邊散步，一邊滑手機，效果就不大。



3. 預防狗狗失智：狗狗散步，可以活化大腦，可預防晚年失智。



4. 讓狗狗與飼主更為親密：飼主固定與狗狗相處，可維繫人狗之間感情。



5. 減少分離焦慮：飼主規律地帶著狗狗散步，可幫助狗狗釋放焦慮，且讓牠們感到安全與滿足，以及足夠的運動量，讓其獨處時，降低焦慮，減少哀鳴的行為。



散步時間如何評估？ 不同體型、需求不同

每次帶狗狗外出散步兩次，對牠們的身心都有益。（unsplash@brian-wangenheim）

至於狗狗最基本的散步需求，一般建議每日至少帶著狗狗散步30分鐘以上的時間，每日至少帶狗狗散步2至3次，每次10至15分鐘。

▸小型犬：如芝娃娃（吉娃娃）、魔天使（馬爾濟斯）、臘腸犬等，每次10分鐘，每天1至2次，最好1天可以走上5公里。



▸中型犬：如哥基犬（柯基犬）、柴犬、史納莎（雪納瑞）等中型犬，建議每次散步30分鐘，1天2次，最好可以走上10公里。



▸大型犬：如，金毛尋回犬（黃金獵犬）、拉布拉多、鬆獅犬，運動量更大，可能得每次1至2小時，1天2至3次。



準備出門散步！ 出門前你準備好了嗎？

狗狗外出散步前要預先做好準備。（unsplash@lala-azizli）

1. 牽繩、胸背帶：避免狗狗暴衝或走失。



2. 飲用水、容器：隨時補充水分。



3. 備妥拾便器：清理狗狗糞便。



狗狗回到家裡後，建議飼主準備紙巾、局部清潔用品等，幫毛孩擦拭腳底及腹部等髒東西，另清潔肛門，以減少皮膚病風險。

延伸閱讀：貓狗常見的12種疾病排行 守護毛孩防患未然 慢性腎衰竭不容忽視（點擊連結看全文）

+ 9

延伸閱讀：

想長壽這2樣別碰！ 北醫研究：5種健康行為可多活7年

講座報名／眼睛霧花花？ 專家解析銀髮族眼睛常見疾病

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】