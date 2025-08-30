8歲童長期以辣條、即食麵當正餐食　腹痛就醫竟確診結腸癌

中國河南鄭州一名8歲男童，日前因突發腹痛就醫，經檢查後確診罹患「結腸癌」，震驚醫護人員。



據了解，男童從幼兒園開始，就經常以即食麵、辣條等零食當正餐，長期保持著這樣不健康的飲食習慣，可能是導致疾病的主要誘因。

據陸媒《快科技》報導，男童家長表示，男童某日夜間在家中玩耍時，突然痛苦地喊肚子痛。家長原本以為只是普通腸胃炎，未特別在意。然而，送醫檢查後，竟遭診斷出結腸癌，讓家長懊悔不已。

主治醫師在詳細診斷後指出，高油、高鹽及辛辣刺激性的食物，會嚴重損害兒童原本就脆弱的腸胃功能，大幅提高消化系統疾病的發生風險。醫師特別提醒家長，「孩子的腸胃十分嬌嫩，在飲食方面必須特別注意營養均衡與食品安全」。

此病例經媒體披露後引發廣泛關注，專家紛紛呼籲家長應高度重視兒童的飲食管理，避免讓孩子過早接觸含有過多添加劑、防腐劑的加工食品，並著重培養孩子健康規律的飲食習慣。

據悉，目前該名病患已接受針對性治療，醫療團隊表示後續康復情況仍需持續觀察。

