父親尋女19年患直腸癌　臨終前下跪託付好友：交給你了

12月30日，懸賞10萬元（人民幣，下同）尋女18年的杜金龍因直腸癌晚期去世。12月27日， 杜金龍在病榻前以下跪方式託付好友杜小華繼續尋女，他稱「和女兒這輩子沒有緣分了，交給你了」。杜小華同樣尋子多年未果，是電影《親愛的》原型之一。



杜金龍在病榻前給杜小華下跪。（抖音：@尋兒杜厚琪）

杜小華透露，他與杜金龍於2011年在西安的一場尋親活動中相識，那年他的兒子「小米奇」不幸走失，自此踏上了尋子之路。2024年，杜金龍被查出結腸癌，歷經手術與五次化療，病情仍未控制，癌細胞擴散至直腸及整個腹腔，確診為直腸癌晚期。醫生診斷，最多還能活兩個月。

12月29日至30日，杜小華連發3條求助影片，呼籲網民與媒體共同助力。其中在第二條影片裏，杜小華捧着尋親牌對着鏡頭雙膝跪地，哽咽懇求：「希望買家將孩子信息告訴我們，讓我哥嫂跟閨女見上最後一面啊」！這段影片戳中無數網民淚點，相關話題迅速發酵。

杜小華下跪求助，希望買家透露信息，讓女兒回來見老爸最後一面。（抖音：@尋兒杜厚琪）

杜金龍的妻子張女士表示，丈夫今年60歲，已經5天沒吃東西了，只能喝一點水。女兒杜思思於2007年1月19日在放學途中失蹤，至今已近19年。這些年懸賞10萬，夫妻二人輪流外出尋女，丈夫的心願是「見女兒最後一面，但這個願望可能無法實現了」。

得知杜金龍患病後，不少愛心人士及杜小華相繼捐款相助，但都被張女士婉拒：「尋親人都不容易，我們不能接受，大家都太難了」，12月30日晚9時25分， 杜金龍在家中病逝。