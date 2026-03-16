24歲雲南女考上研究院卻患末期直腸癌　母親9個月前確診末期乳癌

一名24歲雲南省女子日前收到雲南大學研究生錄取通知書，原本滿心期待入學，卻獲悉噩耗罹患直腸癌末期，被迫休學治療，更令人心酸的是，在她確診前9個月，母親也被診斷為乳癌末期，母女雙雙罹癌。



母女雙雙罹癌

《大皖新聞》報導，這名女子李雅平上月剛結束手術後第4次化療，這已是她接受的第13次化療。17日她將再次搭乘列車前往廣東省廣州市，到中山大學腫瘤醫院進行檢查。

報導指出，去年7月，李女原本滿心期待地收到雲南大學研究生錄取通知書，但卻在不久接獲噩耗，被確診為直腸癌末期，被迫申請休學1年治療，而在她確診前9個月，母親已被診斷為乳癌末期並伴有肺轉移，那時她正準備第二次考研，「其實媽媽身體不舒服已經2年了，但她怕花錢，又特別倔，一直不肯說。」

李女說，那段時間她一邊備戰考研，一邊陪母親到醫院治療，壓力非常大，「當時第一次考研失利，一邊擔心二戰再失敗，一邊還要照顧媽媽，經常偷偷哭。」

李女表示，獲悉自己罹癌後，她心態反而發生了變化，「以前主要是為媽媽難過，壓力很大。自己得病之後，反而覺得更『輕鬆』了，可能是一種感同身受。」如今她開始經營自媒體，也嘗試帶貨，希望補貼醫療費用。

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