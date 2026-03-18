24歲雲南女考研上岸卻查出腸癌晚期　母女同患癌　父親一夜白頭

「我是24歲考研上岸，卻和媽媽一起抗癌的女孩，這是我的錄取通知書，也是我對抗病魔的最強動力……」近日，來自雲南的24歲女孩李雅平在社交平台分享自己和母親共同抗癌的經歷，故事溫暖而堅強，感動了無數網民。



2024年10月，李雅平的母親被確診乳腺癌晚期伴肺轉移；2025年4月，她自己考研成功、剛收到雲南大學碩士研究生錄取通知書不久，卻查出直腸乙狀結腸癌晚期。母女兩人先後住進同一所醫院，隔著一棟樓並肩戰癌。3月16日，李雅平接受採訪時透露，目前她已完成13次化療和一次手術，正在全力抗爭。她又透露17日要去中山大學腫瘤醫院覆查，如果情況穩定，就可以轉為藥物維持治療，不用再化療了。



父親傷腰幾乎花光積蓄 她從小懂事努力

據《揚子晚報》報道，李雅平出生在雲南一個普通家庭，父親是建築工人，母親在家務農。高二時，父親搬磚傷了腰椎，手術幾乎掏空了家裡所有積蓄。懂事的她從此更加努力，高考以優異成績考上雲南師範大學越南語專業。大學期間多次獲得獎學金，課餘還做兼職，只想替家裡減輕負擔。

李雅平剛大學畢業。（紫牛新聞）

大四考研一戰失利後，她短暫工作又毅然回校讀第二學位，邊上課邊準備「二戰」。2024年10月，正當她全力備考時，母親體檢發現乳腺癌晚期，已無法手術，只能化療和靶向治療。

那段日子對李雅平來說極其煎熬。她情緒崩潰，經常連續幾天哭到吃不下飯，但她告訴自己不能放棄，強調考研是為了將來有更好的人生，不想向命運低頭。

她一邊備考一邊照顧母親，大多數時間由父親請假主責照護，她只在父親忙不過來時去替換。

考研上岸後自己也患癌晚期 母女同院抗癌

2025年4月，李雅平終於考上雲南大學越南語筆譯專業碩士研究生，成績高出錄取線幾十分。她以為生活終於要好起來，沒想到不久後因反覆腹瀉、便血、高燒就醫，被確診直腸乙狀結腸惡性腫瘤晚期。

其實備考期間她就已有症狀，一直被當成痔瘡治療。她說，那段時間壓力太大、情緒很差，可能也加重了病情。

確診當晚她徹夜未眠，第二天看見父親一夜白頭、滿臉淚水卻仍鼓勵她要堅強，那一刻她下定決心積極治療。

收到研究生錄取通知書的李雅平。（紫牛新聞）

因為腫瘤位置原因，她未做放療，直接開始化療。母女倆住進同一家醫院，她在一號樓，母親在二號樓，隔樓相伴，一同與癌症抗爭。

至今，李雅平已完成13次化療和一次手術，還接受靶向治療。化療副作用極其痛苦：上吐下瀉、流鼻血、極度乏力、掉頭髮、甲溝炎、指甲變黑、全身皮疹又癢又疼。她坦言，女孩子都愛美，但生病後只能在「愛美」和「活下去」之間做出選擇，慢慢也就接受了。

化療以14天為一個周期。不化療時，她就去照顧母親；兩人化療時間重疊，父親就白天在工地打工、晚上趕到醫院陪伴。

治療期間的李雅平。（紫牛新聞）

申請保留學籍做自媒體 用直播傳遞力量

生病後，李雅平申請保留雲南大學一年學籍。她不想讓自己閒著，利用治療間隙做起自媒體，拍短片、開直播、嘗試帶貨，既能賺些醫藥費，也能和網友聊天。

直播間裏，她結識了很多朋友，也會給新確診的病友提供醫院和醫生建議。她提到，當有人向自己傾訴困境時，她覺得自己還是有價值的。

李雅平盼與母親一同戰勝病魔。（紫牛新聞）

經歷多次治療後，她的心態比剛確診時平靜許多，指以前媽媽生病時，自己一聽到「癌症」就特別害怕；現在自己也病了，反而了解更多，心態反而放鬆了。目前最大的願望，就是和母親一起戰勝病魔。

目前，已有不少愛心人士向這對母女伸出援手。3月17日，李雅平將前往中山大學腫瘤醫院覆查。她說，如果結果理想，想趁這段不用化療的時間出去走走，給自己一點放鬆。

採訪最後，李雅平向所有幫助過她的人表達感謝，指無論遇到什麼困難，都要順其自然地邁過去。行到水窮處，坐看雲起時。這也是她對自己的勉勵。