【軍事】刀尖起舞，逐浪海天。2012年11月23日，殲-15「飛鯊」在遼寧艦完成我國艦載固定翼戰機首次攔阻著艦與滑躍起飛。標誌著中國航母艦載作戰邁出關鍵一步。



「飛鯊」振翅，我軍艦載尖刀力量如何煉成？一文回顧「高光」時刻。

航母編隊的尖刀 一覽殲-15家族硬實力

中國人民解放軍殲-15系列艦載機各機型▼▼▼

十餘年來，「飛鯊」持續迭代升級，衍生出多款不同定位的型號，形成分工明確、能力互補的艦載戰鬥機家族，成為航母編隊的核心海空尖刀。

不只「飛鯊」 多機協同打造航母遠海攻防體系

「飛鯊」家族的成長，正是我國航母固定翼艦載機體系持續壯大的縮影。除殲-15系列之外，殲-35隱身艦載戰鬥機、空警-600艦載固定翼預警機相繼亮相，補齊隱身突防、遠程預警、指揮引導能力。

以殲-15為主力，多型固定翼艦載機協同配合，共同搭建起航母完整的遠海攻防體系。這種模式在攻防兩端有哪些優勢？未來，我軍艦載編隊還將如何發展？聽聽專家怎麼說。

軍事評論員張學峰：

艦載機各司其職，形成體系，將大幅提升航母編隊遠海攻防作戰能力。

1. 空警-600

在執行防空攔截任務時，空警-600可以大大前推預警線和攔截線。

空警-600的雷達探測距離數百公里，加上使用了特殊波段，具有很好的反隱身能力和抗干擾能力。對來襲的目標進行超視距探測，然後引導己方戰鬥機進行精準攔截、靜默攔截。同時，為艦載防空系統爭取更多預警時間、準備時間。

中國海軍預警機空警-600。（新華社）

在進行進攻作戰時，在空警-600預警機的伴隨保障下，攻擊編隊可以脱離水面編隊雷達探測範圍，攻擊千里之外的地面和海面目標。空警-600可以提供全方位情報保障，並作為編隊核心進行指揮、控制、引導。

2. 殲-15電子戰飛機

殲-15電子戰飛機可以利用大功率干擾裝備，有效干擾對方的地面、艦載雷達和空中雷達，掩護攻擊編隊進行突防。這種干擾，還能進一步放大殲-35艦載隱身戰鬥機的隱身效果，進一步確保突防編隊的安全。

3. 殲-35

殲-35可以優先摧毀對方威脅最高的目標，比如說防空系統雷達，或者清除對方的空中障礙，為殲-15後續進行進一步打擊打開通道、掃清障礙。

中國海軍殲-35艦載機在福建艦首次成功攔阻著艦和彈射起飛。（人民空軍）

不同戰機相互配合，可以實現作戰效能的最大化。

「飛鯊」家族不斷壯大，逐浪深藍，未來可期！

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