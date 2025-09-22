有片｜殲-15T、殲-35、空警-600在福建艦完成起降訓練　專家解讀

《新華社》9月22日報道，據海軍有關部門消息，在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會上受閱的殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機，已於此前成功完成在福建艦上的首次彈射起飛和着艦訓練。



這是中國航母發展歷程中取得的又一次突破，標誌着福建艦具備了電磁彈射和回收能力，對推進海軍轉型建設具有里程碑意義。



由殲-15DH、殲-15DT、殲-35和殲-15T四型戰機組成的艦載機梯隊飛過天安門廣場上空。

中國海軍三型艦載機在福建艦成功完成起降訓練。（人民海軍）

據介紹，在此前組織的多次試驗訓練任務中，海軍多名飛行員駕駛這三型艦載機，成功在福建艦上實現起降，驗證了中國完全自主研製的電磁彈射和阻攔系統與多型艦載機的良好適配性，使福建艦初步具備全甲板作業能力，為後續各型艦載機融入航母編隊體系打下良好基礎。

中國海軍三型艦載機在福建艦成功完成起降訓練。（人民海軍）

近年來，海軍艦載航空事業加速發展，完成了從單機到體系、從岸基到艦基、從滑躍到彈射、從能飛到能戰的巨大跨越，中國海軍正朝着全面建成世界一流海軍穩步前進。

自2024年5月開展首次海試以來，福建艦按計劃有序開展各項海上試驗，順利推進各類裝設備調試和整體運行穩定性測試。

專家解讀

中國航空學會艦載機分會總幹事、海軍航空大學教授韓維認為，這次試驗試訓的成功，是艦載機與航母核心技術的「雙向賦能」，將有力推動航母編隊體系作戰能力實現「代際跨越」，為遂行遠海作戰任務、加速中國海軍從「近海防禦」向「遠海防衛」的戰略轉型提供了關鍵支撐。

中國海軍三型艦載機在福建艦成功完成起降訓練。（人民海軍）

「空警-600是我國第一型艦載固定翼預警機，能夠遂行預警探測、指揮引導、目標指示和作戰協同等任務，被譽為『海空司令部』。」韓維介紹說，空警-600作為航母編隊電子信息系統的空中核心節點，它在航空母艦上起降成功，不僅重塑遠海預警指揮鏈路，預警探測、空域監視範圍大幅拓展，還意味着航母編隊對相關海域的控制從「階段性存在」轉向「持續性掌控」，空防圈和打擊圈向外大大延伸，攻防能力得到提升。

韓維認為，除了預警探測、空域監視範圍大幅拓展外，殲-35、殲-15T兩型艦載戰鬥機在航空母艦上起降成功，意味着航母編隊具備了「隱身突防+重載打擊」的雙重能力。

福建號搭載新款殲-15T戰機（J-15T）。（影片截圖）

「殲-35是五代隱身艦載戰鬥機，是我海軍實現由『近海防禦』向『遠海防衛』轉變的重要裝備之一，重點承擔航母編隊奪取制空權任務，像一把隱身的尖刀。」韓維說，而殲-15T相較於殲-15艦載戰鬥機，改進了飛行平台、航電和武器系統，實現了彈滑兼容，大幅提升了綜合作戰能力，擁有較強的對海對陸打擊能力，好比一記有力的重拳。

由殲-15DH、殲-15DT、殲-35和殲-15T四型戰機組成的艦載機梯隊飛過天安門廣場上空。

韓維還認為，三型先進艦載機在福建艦上起降成功，還實現了電磁彈射技術對艦載機的「賦能」。一方面，電磁彈射和阻攔這種起降方式，大大提高了預警機出動回收效率，能夠保證預警體系持續在線。另一方面，使用電磁彈射，殲-35能以「滿油+隱身構型」快速起飛，憑藉低可探測性突破敵防空網；殲-15T則可以「滿油滿彈」升空，依託其大載彈量和大航程實施飽和式對敵攻擊。

韓維表示，隨着越來越多型號的艦載機上艦運用，中國航母編隊遠海作戰能力將實現「代際升級」，空警-600發現目標後，可以直接引導殲-35攔截，指令殲-15T攻擊，再加上在紀念抗戰勝利80周年閱兵中亮相的殲-15D提供掩護支援，真正實現體系效能整體提升。

三型艦載機現身閱兵

9月3日，最矚目的中國自主研制第五代隱形戰機殲-35在閱兵時首度現身。當日，殲-35隨着艦載機梯隊首度現身。艦載機梯隊由海軍航空兵某旅牽頭組建。這個旅是中國海軍組建的第一支艦載航空兵旅。

由殲-15DH、殲-15DT、殲-35和殲-15T四型戰機組成的艦載機梯隊飛過天安門廣場上空。

其中，中國自主研發的重型艦載戰鬥機殲-15T，適配電磁彈射系統，具備彈滑一體能力。解放軍海軍山東艦航母編隊此前訪問香港，殲-15T也首次在航母甲板對公眾開放。殲-15總設計師孫聰表示，與殲-15相比，殲-15T有著更強的作戰能力。

孫聰表示，與殲-15相比，殲-15T有著更強的作戰能力。（央視截圖）

山東艦訪港期間，殲-15、殲-15T講解展示區。（央視新聞）

而作為中國自主研制的新型隱身艦載戰鬥機，殲-35飛機是海軍實現由近海防御型向遠海防衛型轉變的標誌性裝備。