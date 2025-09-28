幾十噸重戰機從靜止加到時速幾百公里彈射？　殲-15T大量細節曝光

9月22日，海軍有關部門正式宣布，殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機已成功完成在福建艦上的首次彈射起飛和著艦訓練，是中國首次在彈射型航母上實現多型號先進艦載機的電磁彈射和阻攔著艦。

9月25日，《央視》節目「礪劍」播出了殲-15T在福建艦的彈射畫面，公開了大量細節。



殲-15T是殲-15「飛鯊」的彈射型號，在2024年的中國航展上，首次公開亮相。今年7月，山東艦航母編隊訪港時，殲-15T在山東艦航母的甲板上與殲-15同時並排向公眾展示。

殲-15T重型艦載戰鬥機可以實現滿油滿彈升空，可依托其大載彈量和大航程，對敵人實施飽和式攻擊，擁有很強的對海對陸打擊能力。

殲-15T重型艦載戰鬥機可以實現滿油滿彈升空。（央視）

彈射桿是殲-15T飛機為彈射起飛專門量身製造。（央視新聞）

據介紹，殲-15T的「T」是漢語拼音「tán」的首字母。彈射桿是殲-15T飛機為彈射起飛專門量身製造。它能直接鈎住航母甲板上的電磁彈射器，瞬間就能把幾十噸重的殲-15T從靜止的狀態加速到幾百公里每小時，拽着戰機衝離甲板。

瀋陽飛機設計研究所高級工程師趙志剛介紹，彈射桿結構不是特別大，與人的手臂粗度相若。在航母上，彈射桿會與彈射器連接，後面的接頭會與航母上的牽制桿連接，起到暫時固定的作用。整個彈射起飛的過程與拉彈弓的過程非常類似。

殲-15T是福建艦的艦載機。（央視）

據介紹，採用彈射式起飛的航空母艦，會在甲板上安裝多個彈射器，彈射器一般由動力系統、往復車和導向滑軌等組成。導向滑軌上的往復車可以牢牢抓住艦載機的前起落架，利用動力系統驅動往復車，拉著艦載機高速前行，最終像拉彈弓一樣將艦載機彈出去。

無論彈射起飛還是著艦，殲-15T都會承受巨大的衝擊力和載荷，就像幾十噸重的物件從好幾百米高空猛砸地面。為了頂住壓力，殲-15T的前起落架，會比傳統滑躍型殲-15的更加粗壯結實。

趙志剛介紹，殲-15T的機頭要比殲-15更低，核心目的是彈射桿與航母上彈射裝置對接時，它能保證每次都是相對固定的位置，對接效率、飛機出動效率會更高，是提升作戰能力的重要保障。同時，鈎頭的設計可令鈎上索時能穩穩鈎住，飛機停下時也能夠自動脫落。

殲-15T。（央視新聞）

除了殲-15T，殲-15DH、殲-15DT也是在殲-15基礎款上的改進型，更強調「進攻」的屬性。

海軍航空大學某部唐日勇介紹，殲-15DT飛機是中國自主研發的彈滑兼容型艦載電子戰飛機，具備電子對抗和彈射起飛等功能，主要擔負編隊支援干擾和反輻射打擊等重要任務，能進一步提升艦載機裝備體系作戰效能。