江澤民逝世｜指揮胡錦濤溫家寶合唱《畢業歌》成經典　曾表演京劇

前中共總書記、前國家主席江澤民昨天（11月30日）病逝，他生前讓人津津樂道的是對音樂舞蹈的愛好，他曾指揮樂團帶領胡錦濤、溫家寶等中共領導人演唱，也曾在出訪國外時演奏鋼琴、與國際友人跳舞，還在訪問美國時於哈佛大學用英語演說。



江澤民逝世，享年96歲。（新華社）

江澤民多才多藝的人格特質至今仍像世人印象深刻！「同學們，大家起來，擔負起天下的興亡！」2001年12月，他指揮胡錦濤、溫家寶等領導人和歌唱家一道演唱「畢業歌」的影片，至今仍然在內地各大網站熱傳。

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江澤民是在當年第七次中華全國文學藝術工作者代表大會上，李雙江等一些歌唱家演唱「畢業歌」時，獲邀上台，江澤民一時興起當起指揮，熱情洋溢地指揮胡錦濤、溫家寶、曾慶紅、李長春、丁關根等人和歌唱家一道演唱「畢業歌」，氣氛熱烈。

央視報道，1997年江澤民訪問美國，他到華人華僑的歡迎會上，還當眾表演了一段京劇，讓台下僑胞如痴如醉，與僑胞們打成一片，他到哈佛大學演講時還用英語演說。

多年來，江澤民是中共領導人中多才多藝的代表人物，他喜歡唱歌、游泳，擅長彈琴詠詩，據悉精通多種外語，經常在國際正式場合，用英文、俄文、日文等與外國政要交談。

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新華社等官方媒體曾報道，江澤民自幼受到中國傳統文化的啟蒙，其音樂天分在小學時就顯露，並一生鍾愛西方古典音樂。

江澤民據悉琴、棋、書、畫樣樣精通。書法也有很深造詣，擅長賦詩作詞；除嗓音洪亮、擅長彈鋼琴外，還會吹笛子、拉二胡等樂器。他在與同學好友聚會時，或參加官方內部的多個節慶聯歡活動，都經常登台「露一手」，他用意大利語演演唱「我的太陽」，更是博得一段長長的喝彩聲。

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