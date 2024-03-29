紅麴｜小林製藥暴露日本企業陋習　「拖2個月才回收」原因揭露

日本小林製藥「紅麴保健品」爆出食安風波，目前已有5人疑似因長期服用而罹患腎臟疾病身亡，還有114人住院治療。事實上，小林製藥在1月中就收到來自醫生的通報，社長小林章浩也坦承，他2月6日收到報告後就做好產品回收的準備，沒想到卻拖了2個月才對外公布，這也顯示出日本企業的陋習。



小林製藥在今年1月15日接獲醫生關於腎臟疾病的相關通報，住院案例已不斷增加，社長小林章浩坦承，他在2月6日就拿到相關報告，「我大概是在2月6日聽說的，那時候我就有了心理準備，可能必須要回收產品。」

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日本記者窪田順生指出，日本內閣府食品安全委員會早在2014年就警告紅麴有健康安全疑慮，在歐洲就曾出現服用紅麴保健品而出現健康問題的案例，所以民眾服用後出現問題，對小林製藥來說並非晴天霹靂，「而是擔心的事情還是發生了。」

小林章浩2月6日拿到相關報告，結果小林製藥遲至本月22日才宣布回收，間隔超過1個半月，以1天3粒攝取量計算，足以讓不知情的民眾吃下100多粒問題保健品。

小林製藥解釋，主要是因為「人力不足」才會導致回收延遲，小林製藥信賴性保證本部長渡邊純在記者會上表示，「由於調查人員有限，無法確定這些症狀是由該產品引起的。」但這個說法讓民眾更加惱火，相關專家也批評，小林製藥應先公布事實而非先進行調查，這是相當致命的判斷失誤。

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窪田分析，這單事件完全顯現出日本企業對於危機管理的陋習，就是「認真確認事實和查明原因」才是危機管理。窪田表示，確認事實和原因固然重要，但過度執着於此，一旦無法立即確認原因，就會寸步難行、停止思考。

窪田指出，他過去曾遇過企業自主回收產品的經歷，儘管程度上有所不同，但從「調查」到宣布「自主回收」，大部份確實都需要花上1至2個月的時間，「像這次的小林製藥一樣，過度執着於『確認事實』和『調查原因』，把該做的事情往後推。」

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總結小林製藥這次回收動作遲緩的原因，大致可分為以下4點，首先是若沒有搞清楚原因就公布，可能會讓客戶質疑其他產品也有危險；其次是要向地方政府或監管機構說明回收原因時，總不能回答「不知道」。

第3點是宣布自主回收時，不能讓在現場道歉的員工回答「我什麼都不知道」；最後，社長召開記者會時，也不能說「現階段還不清楚」，這反而會造成社會大眾不安。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】