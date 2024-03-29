食物安全｜日本中學因一甜點釀40人亡　慘烈教訓豎立紀念碑創口號

台灣「寶林茶室」食安風暴持續擴大，已導致全台2人死亡，引起社會對食品安全的極大關注。此事件也令人聯想起1936年日本靜岡縣的「大福事件」，當時因食用大福而導致數千人中毒，44人死亡。



事件發生在1936年5月10日（昭和11年），當日日本靜岡縣立濱松第一中學舉行運動會，隔日學校突然接到大量通報，多名師生因食用贈送的大福而出現出現上吐下瀉、高燒腹痛的症狀，校方也迅速召開會議應對。

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警方調查後發現，事件源於學校當天訂購的大福禮盒，由當地知名甜點店販售。儘管該店聲稱有嚴格的品質控管機制，但事件發生後，學生相繼出現中毒症狀，包括陸續增加的死亡個案，事態全面升級。

當地政府開始透過廣播呼籲受害者儘快就醫，但由於疾病迅速擴散，已造成2116人感染其中44人不幸喪生，讓整個小鎮瞬間陷入恐慌。

警方檢驗結果顯示，大福表面麵粉中含有致命的 「蓋特納芽孢桿菌」（腸道沙門氏菌），而店內衛生狀況也極度糟糕，店家天花板中藏有數十隻老鼠，遍地老鼠糞便和鼠屍，打開的麵粉袋裡也有老鼠糞便，從老鼠身上驗出的桿菌更是關鍵證據。

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這宗事件引起全國轟動，更記載於當地史冊中，史稱「浜一中大福餅事件」，除了在校園內豎立紀念碑，更有「勿忘大福」「大福餅事件を忘れるな」的口號出現。

此次事件引起全國關注，提醒人們對食品安全和衛生的重視。台灣「寶林茶室」中毒事件和日本「大福事件」都是嚴重的警訊，稍有不甚就會釀成無法挽回的傷害。

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