紅麴｜卡樂B、日清湖池屋薯片「躺着也中槍」 廠商急回應
撰文：TVBS新聞網
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日本多名消費者在服用小林製藥的紅麴保健食品後出現腎臟疾病等症狀，截至29日已有5名死亡案例。
相關單位仍在釐清目前紅麴保健品與腎臟疾病之間的因果關係，日本消費者人心惶惶，有人因此不敢吃含有紅麴的食品。
有網友發現連部分薯片產品內也含有紅麴，讓日本薯片大廠湖池屋、卡樂B趕緊發聲明，澄清自家使用的紅麴原料並非來自小林製藥。
有日本網友在X平台（前身為Twitter）發文PO出圖片，表示自己在吃卡樂B的PIZZA薯片時，一看背後的成分表，發現上面竟然出現了「紅麴」。
讓他驚覺吃下肚的薯片成分相當複雜，也讓其他網友害怕薯片可能與小林製藥近期的問題紅麴產品有關，紛紛表達擔憂：「可以吃嗎？」、「好可怕啊」。
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卡樂B的PIZZA薯片是1992年發售、至今仍是該公司的經典長銷商品。
日媒《日刊體育》報道，卡樂B對此緊急發布書面聲明，澄清自家的薯片的確使用了紅麴作為色素，但紅麴並非小林製藥所生產。
同為薯片大廠的湖池屋也在官方網站上表示，該品牌生產、販售的商品完全沒有使用小林製藥的紅麴原料。
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