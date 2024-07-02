日本北海道無頭屍案｜疑兇肢解頭顱過程駭人　父在旁拍照不忍直視

日本北海道札幌紅燈區薄野一間名為Hotel LET'S的情侶酒店在2023年7月2日發生一宗無頭男屍案。30歲女子田村瑠奈被控在殺死62歲男子浦仁志之後，把他的頭顱切下帶回家。札幌地方法院7月1日進行第二次審理，疑兇之父田村修作為辯方證人出庭。



田村瑠奈被控謀殺、遺棄屍體等罪；她的父親、職業為精神科醫生田村修面臨協助殺人及協助棄屍罪名，她母親田村浩子則被控協助棄屍和教唆毀壞屍體等。

田村修在庭上向受害者家屬道歉，稱沒想到女兒會真的殺人。他說雖知女兒把死者的頭顱帶回家，但因認為報警是背叛患有精神病的女兒，才會知情不報。

田村修稱，發現頭顱之後相當震驚。女兒7月1日深夜將頭顱拿回家，此時他才知家中藏有浦仁志的殘肢。當女兒強迫他拍攝頭顱被破壞的影片時，他無奈地想「阻止也沒用」，也擔心責備她的話，會導致她的精神狀況更惡化。

田村修也透露，雖然他考慮過讓女兒到精神科住院治療，但女兒犯案前的狀況其實不符合現行強制住院條件，只能作罷。

日媒NEWSポストセブン在7月2日報道，人頭被藏在家中幾天後，當被告田村修下班回家時，女兒遞給他2個小瓶子，並說：「我想讓你看一下。」田村修說瓶子裏有人體殘肢部分，有舌頭的部份，還有一個看起來像是眼球的東西。此外瓶中本來應是清澈的液體，因殘肢體液流出而令變得混濁。用來裝載殘肢的是他們家以前用來泡梅酒的10公分方筒玻璃瓶。

田村瑠奈在父親出門上班叫住他並說「跟我來」。她將他帶到浴室，並向他遞上便攜相機。

田村瑠奈要求父親為頭顱拍照片。當時頭顱一隻眼睛被挖掉了。當他用相機拍照時，女兒熟練地把剩下一個眼球挖出來。他說在相機的液晶顯示器上看到影像，他看到其中的一些東西，不忍心再看。

此時審判長向檢察官指出，沒必要如此詳細地讀出犯罪細節。

從浦仁志屍體被發現到田村瑠奈被捕，頭顱一直放在田村家浴室內約3個星期。在這段期間，田村一家竟能如常生活，田村夫婦又竟容許女兒將一個人頭放在浴室內，並繼續傷害它。

札幌中央警察署捜査總部表示，田村一家三口涉嫌重大，依殺人嫌疑將三人再次逮捕。（YouTube@STVニュース北海道）

日本北海道無頭屍案：札幌紅燈區薄野一間名為Hotel LET'S的情侶酒店在2023年7月2日發生一宗無頭男屍案。30歲女子田村瑠奈被控在殺死62歲男子浦仁志之後，把他的頭顱切下帶回家。札幌地方法院7月1日進行第二次審理。圖為日本媒體報道事件時製作的人物關係圖。

受害人兒子：父親被殺了3次

7月1日進行的第二次庭審，受害人家屬的陳述調查書也被朗讀出來。浦仁志之子悲痛地說，爸爸被「殺了3次」。他說父親第1次被殺，是在酒店被人斬首時、第2次是他的頭顱被帶回疑犯家中、遭人凌虐時、第3次是週刊雜誌刊登疑犯的主張時。

他說，爸爸喜歡讓周遭的人開心，相信他不會做出非禮女子行為。他也無法接受爸爸被如此兇殘的手段殺害。他聽說疑犯否認犯案，他無法允許對方明明殺了人，還能過正常生活。

我要[田村]一家庭被判處死刑 死者兒子

浦仁志的妻子稱3至4年前已知丈夫易服並紅燈區遊玩，也會在外過夜，但從沒料到他會捲入兇殺案。

警方告知她在尋獲浦仁志的軀幹後，她稱想對死者身份進行確忘、看他的臉認屍，警方卻告知「遺體沒有頭」，她腦中頓時一片空白。她說，即使案發已1年，她仍像處於一場漫長的夢。她稱浦仁志是好老公、好爸爸，為照顧家庭出力。

日本北海道無頭屍案：疑兇田村瑠奈的母親在庭上田村浩子在否認控罪，稱當自己知道家中有死者的頭顱時，頭顱已家中浴室內。瑠奈的父親和母親，也分別被控協助殺人與遺棄屍體的罪名。（日本全日本新聞網ANN畫面截圖）

日本北海道無頭屍案：疑兇田村瑠奈的母親在庭上田村浩子在否認控罪，稱當自己知道家中有死者的頭顱時，頭顱已家中浴室內。浩子的代表律師稱，雖然被告從未報警，她也從未縱容瑠奈將死者頭顱藏在家中。（日本全日本新聞網ANN畫面截圖）

疑犯母否認涉案

田村浩子在6月出庭上否認指控，不時流淚。她說：「事件發生後我才知道頭顱的情況。當我發現頭顱受損時，它已在浴室內。這景象太奇怪了，我無法對女兒說出什麼。」

辯方律師指浩子無罪，稱「她雖沒向警方報案、沒讓女兒自首，但是她知頭顱在她家中這一事實，不能被視為一種[對兇手的]幫助。」辯方稱浩子也沒有發表任何縱容「藏頭」行為的言論。

辯方稱，浩子對於家中藏有死者頭顱，卻不做任何事情而且生活如常，這不能被視為協助遺棄屍體，也不能構成犯罪。

浩子不承認協助和教唆毀壞屍體的控罪，並說沒證據表明她首肯拍攝斬下浦仁志頭部的計劃。

日本北海道無頭屍案：疑兇田村瑠奈的母親在庭上田村浩子在否認控罪，稱當自己知道家中有死者的頭顱時，頭顱已家中浴室內。浩子的代表律師稱，雖然被告未向警方披露女兒的罪行，她從未批准瑠奈將死者頭顱放於家中。（日本全日本新聞網ANN畫面截圖）

圖為田村修（左）與田村瑠奈（右）（影片截圖）

無套上床 疑兇事後懷恨

案發於2023年7月2日，Hotel LET'S的酒店職員在2樓一間房間的浴室發現一具無頭的男性屍體，後來證實死者為浦仁志。

浦仁志7月1日晚穿女裝參加酒店附近的派對，然後與一名神秘人會合，兩人一起到酒店發生性行為，至凌晨神秘人離開，但浦仁志一直沒有退房，最後酒店職員進房發現他陳屍浴室，且沒有頭部。警方追查辨認神秘人為女子田村瑠奈，並在她家中找到浦仁志的頭顱，警方將其一家拘捕。

案情指，田村瑠奈與他發生性行為時，浦仁志沒做避孕措施，田村瑠奈事後不滿。她之後再將他約出來，7月1日深夜至7月2日凌晨於酒店房內殺了他，用鋸將他斬首，並將頭帶回家。

日本北海道無頭屍案：疑兇田村瑠奈的母親在庭上田村浩子在否認控罪，稱當自己知道家中有死者的頭顱時，頭顱已家中浴室內。瑠奈的父親和母親，也分別被控協助殺人與遺棄屍體的罪名。圖為田村瑠奈的家，也是她殺人後匿藏死者頭部的地方。（日本全日本新聞網ANN畫面截圖）

日媒近日公布瑠奈在夜店摟抱死者的畫面，兩人狀甚親密，當時她的父親也在場。（YouTube@STVニュース北海道）

疑兇田村瑠奈與死者親密互動影片曝光 事前曾與父親一起去買刀子和鋸子等工具（點擊放大瀏覽）：