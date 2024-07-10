土耳其工人操作機器爆炸 「人肉火球」半空翻滾整整1圈重摔在地
撰文：TVBS新聞網
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土耳其上周末發生恐怖的工安意外。
有名工人在工廠內用攪拌機混合油漆時，機器刮出的火花意外與油漆接觸、瞬間引發爆炸，巨大的衝擊讓這名工人在空中翻了一圈才落地，且身上還有多處着火，所幸後續有同事趕來幫忙，目前這名工人送醫治療後並無大礙。
用攪拌機混合油漆引發爆炸 工人身上多處著火
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《Konyanın Nabzı》報道，事件7日發生在土耳其中部城市科尼亞（Konya）的金屬工廠，24歲的工人哈坎（Hakan Filiz，暫譯）當天下午4時左右來到廠內、準備用攪拌機將油漆混合，沒洗到攪拌機底盤運作時產生火花、與油漆交互作用後引發巨大爆炸。
從曝光的閉路電視影片可以見到哈坎整個人爬上機器、甚至有1隻腳之接踩進去，雙手則大力地混合油漆，突然之間攪拌機內噴出巨大火光，巨大的衝擊力直接讓哈坎在空中翻了一圈才重重摔落，而且他身上還有多處着火、攪拌機內也持續冒着火光。
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所幸附近的同事聽到聲響後趕來幫忙，眾人合力將倒在地上痛苦打滾的哈坎脫下著火衣物，後續則叫來救護車將他送往醫院接受治療，據稱哈坎全身均出現嚴重的燒燙傷，不過目前已無大礙。
此外，科尼亞的相關單位已著手展開調查，希望能釐清爆炸發生的確切原因。
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