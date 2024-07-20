曼谷6屍毒殺案：疑犯自稱杜拜億萬富豪夫人 越南著名化妝師遇害
撰文：ETtoday
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泰國曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan）7月16日發生6死毒殺案，警方懷疑死者中的56歲越南裔美籍女子Sherine Chong向其他人投毒後自盡。最近，同樣遇害的化妝師Phu Gia Gia的母親Tuy透露，Sherine Chong自稱是杜拜億萬富豪的妻子，她每次出行都會高薪聘請Phu Gia Gia隨行，為她提供化妝服務。
據亞洲新聞台報道，Phu Gia Gia是越南峴港著名的化妝師，他過去曾為不少藝人、選美比賽，以及時裝週服務。Tuy表示，Phu Gia Gia經常會到國外工作，還會定期去曼谷出差。一名峴港婦女將Phu Gia Gia介紹給Sherine Chong後，就多次陪同Sherine Chong到香港、泰國去，在旅行期間替Sherine Chong化妝。
Tuy告訴記者，Sherine Chong開出的薪資很高，Phu Gia Gia每次出行就能獲得5000美元的報酬，不過Phu Gia Gia曾提及這位客戶「非常難搞」，在聘用他前還要先諮詢過香港的風水師，評估他是否適合擔任Sherine Chong的化妝師。
Tuy在採訪中悲痛指出，她與丈夫至今都無法接受兒子在泰國去世的事實。
Phu Gia Gia從來不喝酒，也不喝茶和咖啡，他旅行的時候都會自己買瓶裝水喝，沒想到現在居然被人下毒在茶水中死去，真的太可怕了！我的兒子沒有做錯任何事，為什麼這些人要下毒害死他？
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