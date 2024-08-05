兩中國女菲律賓遭綁架　2中國籍綁匪被捕　救參菲警1死1傷

在菲律賓涉及中國公民被綁架的案件2024年來已發生數宗。菲律賓國家警察反綁架大隊（PNP-AKG）在邦板牙省（Pampanga）救出2名被綁架的中國女子，拘捕至少2名中國籍疑犯。行動中1名警察不幸中彈死亡，另有1名警長受傷。



2名中國女子於8月2日在馬卡蒂市（Makati City）遭綁架後，綁匪向肉參家屬索取800萬菲律賓披索（約107.6萬港元）的贖金。家屬隨即求助，中國武官8月2日聯繫反綁架大隊。

《菲律賓問詢者報》8月5日引述警方稱，兩名綁匪均來自中國，姓名譯音分別是Hu Kai及Ryu Don。

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菲律賓警方8月3日鎖定肉參及綁匪的位置，當天下午在邦板牙省一處展開營救行動。行動中，中國籍歹徒向警方開槍，一名警察中彈身亡，另一警長中彈受傷。

菲律賓國家警察反綁架大隊在Facebook專頁發文悼念行動中殉職的警長：

警方在現場搜獲一把點45手槍和一把點38左輪手槍、吸毒用具以及不同種類的開山刀。

受害者和嫌疑犯最終被帶到位於奎松城的菲律賓國家警察總部，進行文件記錄以及接受進一步訊問。

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菲律賓綁架猖獗的問題因此案再度引起外界注意，中國駐菲大使館呼籲在菲中國公民提高警惕，注意自身安全，並在緊急情況下及時向大使館求助。

菲律賓警方稱，將繼續加強打擊綁架犯罪，保護在菲中國公民以及其他外國人的安全。