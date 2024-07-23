田徑場上演龜兔賽跑：英國新星拋離對手太多　竟放慢跑終三甲不入

歐洲U18田徑錦標賽上，日前上演一場極為尷尬的失誤鬧劇。



來自英國的短跑新星奧迪-喬丹（Jake Odey-Jordan），本在跑道後半段取得大幅領先，眼看就要輕鬆過線拿下第一名，沒想到喬丹自己、似乎是自認領先優勢無人能敵，卻從最後一個彎道開始放慢腳步，最終被對手一一超車，喬丹最終只拿到第四名無緣晉級。

由於喬丹最後關頭鬆懈，他只跑出22.12秒的成績，位居第四名，不只和冠軍擦身而過，也無法晉級下一階段。 （YouTube@ARN Sports）

點圖放大看看比賽情形：

+ 18

綜合《每日郵報》等外媒報導，喬丹賽後受訪時，坦然面對自己的失誤，他指出這是他自己的錯：

我不能為任何事情感到難過，只能怪自己，結果就是這樣，我的感覺還不錯，雖然這不是最快的一次，但感覺還行。如果發揮正常，肯定能跑進21秒內。

【延伸閱讀】「全球最性感運動員」Alica Schmidt出戰巴黎奧運 700萬粉絲應援

【延伸閱讀】「全球最性感運動員」Alica Schmidt出戰巴黎奧運 700萬粉絲應援

點圖放大閱讀：

+ 23

由於喬丹最後關頭鬆懈，他只跑出22.12秒的成績，位居第四名，不只和冠軍擦身而過，也無法晉級下一階段。

而各大外媒也紛紛用「這真是場災難」或終於學到寶貴一課的標題，來提醒這位田徑場的明日之星，不要再犯這種不必要的失誤。

【延伸閱讀】田徑女神吳豔妮「化妝上場比賽」惹議 回應：打扮是因為尊重觀眾

【延伸閱讀】田徑女神吳豔妮「化妝上場比賽」惹議 回應：打扮是因為尊重觀眾

點圖放大閱讀：

+ 16

延伸閱讀：

「最速拖吊傳說」翻車！疑司機操作不慎 害違規車保險桿掉了

【本文獲「TVBS」授權轉載。】