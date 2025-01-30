華盛頓機場附近客機與美軍直升機相撞墜河　至少18死｜最新

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近1月29日晚上發生空難一架軍用直升機與一架美國航空（American Airlines）子公司編號AA5342的內陸客機在空中相撞，飛機之後墜河。當局初時指救出至少4人，但之後澄清未發現生還者，當地傳媒指發現至少18具遺體。受事件影響，機場暫停所有航班升降至少到當地時間周四（30日）早上5時。《香港01》將持續更新當地情況。



1411：鮑澤稱，目前救援人員會專注於拯救乘客。

1408：華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）與新任運輸部長Sean Duffy等官員舉行簡報會，指2猶1航空高層正趕往當地，同時預計官員會在30日進行多次簡報。

事發於29日晚上9時左右，路透社報道，華盛頓消防部門初時表示，列根機場所在的地區有小型飛機在波多馬克河（Potomac River）墜毀。警方則指波多馬克河可能發生撞機事件。

美國華盛頓機場附近發生客機與直升機相撞意外後，現場展開大規模搜救工作（Getty）

聯邦航空管理局（FAA）其後指，一架美國航空旗下PSA航空（PSA Airlines）編號5342的龐巴迪（Bombardier）CRJ700內陸客機在大約晚上9時於列根機場降落時，在半空與一架美軍塞考斯基（Sikorsky）H-60黑鷹直升機相撞。消息人士向全國廣播公司（NBC）表示，飛機相撞後斷開兩截，殘骸位於7呎深的水底，直升機則翻轉跌落水中；波多馬克河的水溫只有華氏35度（約攝氏1.6度）。

哥倫比亞廣播公司（CBS）之後引述警方消息指，當局打撈至少18具遺體，現時未有生還者。

2025年1月29日，美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近晚上發生撞機意外，事件或涉及一架軍用直升機與一架地方客機。圖為飛機相撞的一刻。（X@rawsalerts）

美國航空行政總裁Robert Isom發表拍片講述事件，指事發時客機上有60名乘客及4名機組人員，客機由堪薩斯州Wichita飛往華盛頓，他向受影響人士的家屬表達慰問，同時強調公司會全力與相關部門配合調查，他和團隊亦會到當地了解情況。

2024年11月8日，一架美國陸軍塞考斯基（Sikorsky）H-60黑鷹直升機在加州沿岸飛行。（Getty）

列根機場距離白宮及華盛頓國會山莊以南約4.8公里，是全球空中交通管制和監視最嚴格的空域之一。華盛頓警方指正與多個部門進行搜索和拯救行動。白宮指總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已經得知事件，正密切留意情況；副總統萬斯（JD Vance）就呼籲大家為受影響人士祈禱。國防部官員稱，事發時直升正進行飛行訓練，機上載有3人，並沒有軍方高層在機上。

目前未知事發原因，美聯社披露事發前30秒空中控制塔的對話，一名空中交通控制員問直升機是否留意到肇事客機，其後再指示直升機繞過客機後面，惟不久後就發生相撞。