北海道著名景點「白鬚瀑布」致命意外　1男子墜落身亡　死因不明

北海道美瑛町白鬚瀑布發生死亡意外。



白鬚瀑布位於北海道著名旅遊景點「白金青池」不遠，有一名男子疑似跌落瀑布死亡，現場已遭警方封鎖。

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根據《北海道新聞》報道，日本時間7日上午10點45分左右，上川郡美瑛町白金的一座橋下發現一名約20至30多歲的男性，當場確認死亡。（編按：消防部門指死者可能為外國人，並在他的遺體附近發現相機用的快門遙控器。）

白鬚瀑布位於北海道著名旅遊景點「白金青池」附近，是許多觀光客的打卡熱點。

日本觀光局介紹，「白金青池」是由火山爆發後防止災害的人造池塘。因美麗的青色池水、周遭自然景觀豐富的環境，再加上乾枯的落葉松，醞釀出奇幻景色聞名，為北海道美瑛地區的代表性人氣觀光景點之一，且一年四季都有不同美景，為其魅力之一。

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據了解，該名男子為墜入白鬚瀑布後死亡，現場已遭封鎖，警方正在調查詳細事發原因。

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