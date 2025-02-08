北海道著名景點「白鬚瀑布」致命意外 1男子墜落身亡 死因不明
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
北海道美瑛町白鬚瀑布發生死亡意外。
白鬚瀑布位於北海道著名旅遊景點「白金青池」不遠，有一名男子疑似跌落瀑布死亡，現場已遭警方封鎖。
【延伸閱讀】大S去世｜日本患流感險死 抖音女神籲切勿這樣做：現在想想都怕（點圖放大瀏覽）：
+16
根據《北海道新聞》報道，日本時間7日上午10點45分左右，上川郡美瑛町白金的一座橋下發現一名約20至30多歲的男性，當場確認死亡。（編按：消防部門指死者可能為外國人，並在他的遺體附近發現相機用的快門遙控器。）
白鬚瀑布位於北海道著名旅遊景點「白金青池」附近，是許多觀光客的打卡熱點。
日本觀光局介紹，「白金青池」是由火山爆發後防止災害的人造池塘。因美麗的青色池水、周遭自然景觀豐富的環境，再加上乾枯的落葉松，醞釀出奇幻景色聞名，為北海道美瑛地區的代表性人氣觀光景點之一，且一年四季都有不同美景，為其魅力之一。
【延伸閱讀】搭乘遊樂場奪命過山車 女子被甩出「墮軌撞頭重傷」奇蹟生還（點圖放大瀏覽）：
+18
據了解，該名男子為墜入白鬚瀑布後死亡，現場已遭封鎖，警方正在調查詳細事發原因。
【延伸閱讀】男生浮潛遇鯊魚襲擊 靠小刀反擊保命 手臂重傷攝了幾顆鯊魚牙齒（點圖放大瀏覽）：
+7
英國15歲華裔少女學校旅行去馬爾代夫 浮潛「被吸入螺旋槳」絞死黑龍江賞雪 女遊客學人玩「潑水成冰」遭2級燙傷 專家勸勿亂試女子赴美見男網友雙雙失蹤！沙漠找到2人屍體「明顯地已白骨化」王星被賣豬仔｜8大原因令人還是想去泰國旅遊 泰觀光局教自保法為「自拍靚啲」慘喪命 2女網紅坐快艇拒穿救生衣 一同墜海身亡
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】