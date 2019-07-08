【一分鐘看世界】希臘告別民粹、伊核協議危機、SpaceX救Tesla？

早晨，今天是7月8日，星期一。
另一個星期的開始，你需知道以下五宗國際新聞：
希臘再變天
希臘周日（7日）舉行大選，當地年輕人失業問題嚴重，就算有工作都面對長期低薪的困境，導致民眾對現任政府不信任，因此現任總理齊普拉斯領導的政府很大機會成為輸家。他在選後承認落敗，中間偏右的新民主黨周一（8日）上台，但到底新民主黨的領袖米佐塔基斯是何許人物？（按此閱讀更多）
希臘大選：希臘走過國債危機，但仍深陷於低薪與失業的社會問題。（Getty Images）
伊朗核協議除時玩完？
伊朗周日（7日）宣布該國調高濃縮鈾的濃度限制，將高於2015年核協議所限，但強調不會超出提煉高濃度濃縮鈾的20%或以上。即使伊朗指有關做法沒違反核協議，但德黑蘭方面或可能再次面對國際社會的制裁，美國總統特朗普更警告伊朗政權「小心點」……（按此閱讀更多）
伊朗核協議：伊朗高級核談判代表阿拉格希（Abbas Araqchi）6月28日與歐盟對外行動署（European External Action Service）秘書長施米茨（Helga Schmit）在維也納展開JCPOA聯合委員會會談。（路透社）
約翰遜「講多錯多」？
英國保守黨魁之爭進入最後階段，大熱的前外相約翰遜的支持度領先現任外相侯俊偉48個百分點。不過有消息指首相文翠珊及多名情報官員質疑約翰遜的保密能力，而一向是非不斷的約翰遜在拉票時就被指口不擇言……（按此閱讀更多）
二戰恐怖文件曝光
日本有歷史學者發現記載二戰時日軍毒氣戰部隊在中國使用毒氣彈的詳細記錄，當中包括使用令皮膚和粘膜潰爛的「糜爛劑」、強烈刺激呼吸器官的「噴嚏劑」，該份長達100頁的文件披露了二戰最黑暗的一面……（按此閱讀更多）
現實的「鐵甲奇俠」傳說
被稱為真人版「鐵甲奇俠」的馬斯克，旗下的Tesla在2019年經歷令人失望的首季後，第二季成功「反底」，車輛銷售錄得破紀錄佳績，一掃5月時傳出在十個月內花光所有現金的頹風。而他旗下凡另一間公司Space X則放眼發展火星鴻圖大業，不過Space X當時亦非一帆風順，到底馬斯克的鋼鐵偉業背後，蘊藏了甚麼浪漫密碼？（按此閱讀更多）
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