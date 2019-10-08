【一分鐘看世界】諾貝爾獎開鑼、土耳其揮軍入敘、美式告密文化？

早晨，今天是10月8日，星期二。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
中美貿易談判
美國白宮證實，第13輪中美經貿高級別磋商將於10月10日開始。彭博社引述知情人士報道，有跡象顯示中方官員愈來愈抗拒接納美國總統特朗普所追求的廣泛貿易協議。報道指，中國國務院副總理劉鶴透露，向華府提出的條件不包括對中國工業政策或政府補貼的改革承諾。美方則警示中國不要誤判形勢……（按此閱讀更多）
中美新一輪高級別談判即將召開。（美聯社）
土耳其揮軍入敘
土耳其總統埃爾多安與美國總統特朗普通電話，就在敘利亞東北部設置安全區及其他議題交換意見，白宮表示美國不會介入。美國亦證實將撤走駐守在敘利亞東北部的美軍。白宮此舉被視為對土耳其進攻敘利亞開綠燈，這個政策轉變更被指是兔死狗烹，放棄華府長期戰友庫爾德人……（按此閱讀更多）
美國證實將撤走駐守在敘利亞東北部的美軍，敘庫爾德族民兵的命運將變得難以預料。（美聯社）
諾貝爾獎開鑼
2019年度諾貝爾得獎名單陸續揭曉，諾貝爾委員會10月7日率先公布生理學或醫學獎由美英三名學者共同奪得，以表彰他們發現細胞如何感測和適應氧氣。委員會讚揚，有關發現為了解氧氣水平如何影響細胞代謝，以及生理功能奠定基礎。今年有雙得主的文學獎令人期待，10月11日公布的和平獎也讓人們猜個不亦樂乎——桂冠得主會是近期人氣急升的瑞典環保少女通貝里嗎？一直嚷着自己應該得獎的美國總統特朗普會再一次失望嗎？（按此閱讀更多）
脫歐最後衝刺
英國首相約翰遜表示，新的脱歐方案獲國會支持，促請歐盟作出讓步。他強調，如果歐盟同意，將能夠達成最終的脱歐協議。英國《每日電訊報》引述政府消息人士報道，約翰遜準備提出法律訴訟，確保英國能如期於10月31日在無協議的情況下仍可以脱歐。法國總統馬克龍表示，會在此周末評估達成脱歐協議的可能……（按此閱讀更多）
通烏門另一主角
特朗普「通烏門」事件再多一名告密者，事件將持續發酵。英語中告密者被稱為「吹哨者」（whistleblowers），有如在發現犯罪行為吹哨，吸引民眾注意。在美國吹哨的行為頗為普遍，亦成為維護社會公正的一個重要作用。面臨彈劾調查的特朗普除了遭遇民主黨的圍剿，共和黨內部也有人提出批評。然而自事件發生至今，拜登的曝光次數遠比特朗普少。是什麼令拜登每天面對攻擊，卻默不作聲？（按此閱讀更多）
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