【一分鐘看世界】中美談判有變數、諾貝爾經濟學獎、庫爾德靠攏誰

早晨，今天是10月15日，星期二。
多雲有雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
中美談判有變數
中美結束最新一輪貿易談判。有分析人士認為，首階段協議是「臨時的休戰協議」，而非真正的協議。中方也希望於簽署協議前，再進行談判，確定首階段協議的細節，包括北京要求美國取消12月調高關税的計劃。近期愈來愈多的經濟信號拉響警報，認為美國經濟正在陷入衰退。西方的輿論亦一邊倒認為中國贏了……（按此閱讀更多）
中美結束最新一輪貿易談判，達成首階段協議。（路透社）
諾貝爾經濟學獎
諾貝爾委員會公布諾貝爾經濟學獎，由印度裔美國學者班納吉（Abhijit Banerjee）、法國學者迪弗洛（Esther Duflo）及美國學者克雷默（Michael Kreme）共同奪得，以表彰他們在減輕全球貧窮的努力。迪弗洛與班納吉「夫妻檔」獲獎，前者更成為50年來第二位獲得這個獎項的女性，亦是最年輕的得獎者……（按此閱讀更多）
迪弗洛成為50年來第二位獲得諾貝爾經濟學獎的女性，亦是最年輕的得獎者。（美聯社）
庫爾德靠攏誰
土耳其攻擊敘利亞北部庫爾德族聚集地區，庫爾德族已與敘利亞政府軍達成協議，對抗土耳其入侵。俄羅斯總統普京訪問沙特阿拉伯前接受多家媒體採訪時說，如果未來的敘利亞合法領導人說不需要俄羅斯軍事存在，俄方願意從敘利亞撤軍。美國撤軍敘利亞，可謂給予俄羅斯千載難逢的機會……（按此閱讀更多）
英女王演說
英國和歐盟繼續進行脫歐談判。雙方表示，仍有大量工作要做，才能達成脫歐協議。而在脫歐「關鍵一周」展開之際，英女王到下議院發表演說，強調表示政府首要任務，是確保英國在10月31日脱離歐盟。她說，英國政府有意在自由貿易和友好合作的基礎上，與歐盟建立新的夥伴關係，並指內閣將設計有關漁業、農業和貿易的新制度，把握脫離歐盟帶來的機遇……（按此閱讀更多）
加泰獨派領袖判囚
西班牙最高法院宣判，9名加泰羅尼亞獨派領袖被判處入獄9至13年，引發大型示威。有示威者示威者封鎖前往巴塞羅那機場的火車和地鐵交通，亦有人堵塞高速公路。西班牙最高法院同日向加泰前主席普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）發出歐洲拘捕令……（按此閱讀更多）
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