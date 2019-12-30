【一分鐘看世界】中美貿易談判、中俄伊軍演、俄高超音速導彈

早晨，今天是12月30日，星期一。
微雨的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
中俄伊軍演新組合 背後考慮是什麼？
中國、俄羅斯和伊朗軍隊在北印度洋一帶舉行為期4天的聯合軍事演習，伊朗海軍警告將攻擊區域內任何「間諜」性質目標，並稱三國未來將繼續舉行聯合海上軍事演習。分析認為，這次軍演展示了以中俄為主的多元化軍事合作模式，又有人認為是中國海軍力量再一次擴張。外界對於關注中俄伊軍演是否標誌三國「結盟」，但這似乎與習近平提倡破解「和平赤字」的目標相悖……（按此閱讀更多）
中俄伊三國船艦展開聯合演練。（AP）
下場中美貿易談判
美國總統特朗普表示快將與中國國家主席習近平簽署貿易協議，中國駐美國大使崔天凱表示，會在適時以適當方式對外公布消息，強調兩國合作是唯一正確的選擇。北京智庫創辦人王輝耀則認為，貿易戰的影響可能會超出兩國範圍，相信中美尋求穩定達成協議。另有美媒認為，華府已經就第二階段貿易協議盤算……（按此閱讀更多）
特朗普表示即將與習近平簽署首階段貿易協議。（Reuters）
大國爭相研發高超音速導彈
俄羅斯國防部宣布，首批高超音速導彈 「先鋒」已經服役，稱這對俄羅斯而言是「標誌性事件」。這款號稱能以20倍音速飛行的導彈無人能敵，能夠突破攔截系統，除了俄羅斯之外，中國和美國也在積極開發高超音速導彈。另外，俄羅斯即將測試「地對空」S-500防空導彈系統，負責研發的軍工集團行政總裁更向俄軍「表忠」，說明系統多少錢也不會出售……（按此閱讀更多）
金正恩的禮物
朝鮮早前威脅向美國送出「聖誕禮物」，不過平壤政府最終沒有如期送大禮，韓媒認為這或與中國呼籲金正恩冷靜有關。目前朝鮮勞動黨中央委員正召開第五次全體會議，美國國防部預測，朝鮮或在新年後行動，亦可能在金正恩或金正日的誕辰期間送出禮物，惟韓國專家指，所謂的送禮日期相信會在五中全會的講辭中披露……（按此閱讀更多）
美軍空襲什葉派武裝組織
美軍針對位於伊拉克及敘利亞的什葉派武裝組織「真主旅」發動空襲，以回應早前一名美國承包商遇襲身亡。國防部未有提供襲擊的詳細資料，但表示空襲已經削弱武裝組織在未來發動攻襲的能力。路透社引述美國官員指美軍出動F-15戰機，另有消息稱襲擊做成約18人死亡，逾50人受傷……（按此閱讀更多）
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