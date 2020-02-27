【一分鐘看世界】疫情流向六大洲、美疫情真相？拜登見過鄧小平

今天是2月27日，星期四。 在這個陰晴不定的早上，你需要知道的國際新聞：

肺炎疫情「席捲」全球

2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，世衛指中國單日的確診病例首次少於海外。韓國一名曾接待過中、港、台的導遊證實確診，巴西、希臘、挪威等國分別出現首宗個案。而成為歐洲重災區的意大利則可能因為疫情導致經濟大受打擊，同時亦成為中央與地方之間隔空交火的起因。

有專家警告，新型肺炎或變成季節性流行病，要如何應對勢成為各國關注的重點。其中在創單日個案新高的韓國，總統文在寅肯定感到非常煩惱，而且大邱的「武漢式」防疫似乎沒有效……（按此閱讀更多）

受到新型冠狀病毒疫情影響，韓國首爾市內民眾乘坐公共交通工具時，紛紛戴上口罩。（Reuters）

美國的肺炎疫情只是「個別例子」？

新型肺炎疫情蔓延全球，導致美股曾連續兩日急挫，更令美國總統特朗普非常不滿，但三大指數在26日的表現仍然不一。美國在這場疫情中並非獨善其身，華府準備以伊波拉藥物作臨床實驗，同時警告病毒可能會在美國出現社區傳播。

有專家認為，美國至今沒有太多病例，並不是與把關制度有關，而是另有原因？（按此閱讀更多）

美國疾控中心高官梅索尼耶指，新型冠狀病毒已經符合「大流行」其中兩項標準。（路透社）

埃及「最後法老」的最後一程

埃及前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）2月25日離世，當局在26日為他舉行軍方最高規格喪禮。從安排來看，埃及政府刻意強調穆巴拉克生前在軍事上的貢獻，淡化執政時的爭議……（按此閱讀更多）

特朗普的印度「拉票騷」

美國總統特朗普結束印度的訪問之旅，一向語出驚人的他在當地除了與「死對頭」CNN發生罵戰外，亦向印度的鄰國巴基斯坦大派高帽。不過他亦與印度總理莫迪「識英雄重英雄」，但實質上卻沒有取得太大成果。到底特朗普的印度之行是為了甚麼？（按此閱讀更多）

拜登感謝鄧小平？

美國民主黨總統候選人角逐戰移師至南卡羅來納州，民調顯示參議員桑德斯的形勢大好，亦令他成為黨內初選辯論的狙擊目標。而本來被視為有力阻止特朗普連任的前副總統拜登則似乎持續表現不繼，更在環保議題將鄧小平擺上台……（按此閱讀更多）

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