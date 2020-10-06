一分鐘看世界｜特朗普可出院？解讀總統身體語言、諾貝爾物理學獎

撰文：許懿安
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今天是10月6日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：
美總統出巡令人驚心
美國總統特朗普患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）並留醫。白宮幕僚長說對他可在美國時間5日出院感樂觀，又稱醫生稍後會做決定。這位美國總統即使抱恙，仍能令外界心驚肉跳。他不但被指隱瞞患病、額外吸氧氣、服用重症者才需要的「地塞米松」，又逞強短暫離開醫院會見支持者。這惹來醫生、白宮記者協會及特勤局人員批評，指他妄顧安全。這也令人質疑，他說自己上了一課，是怎樣的教訓。
圖為仍在留醫的美國總統特朗普，10月4日在馬里蘭州里德國家軍事醫學中心與幕僚進行電話會議。（Reuters）
身體語言解密？
已確診新冠肺炎的特朗普4日在Twitter上載影片交代自己的病情。肢體語言專家指，特朗普在影片中的表現反映他感到擔憂及較平時沒自信。不過倘若他看看民調結果，或許有助提升信心。美國有民調稱他確診後，在全國及6大關鍵搖擺州的支持度仍領先民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。但另一個民調結果稱，拜登領先特朗普14個百分點。
物理學獎今公布
2020年諾貝爾獎得獎者名單10月5日逐一出爐，生理學及醫學獎5日由有份發現丙型肝炎病毒的3位英、美學者分享。物理學獎今日下午5時45分公布。在競爭激烈的科學界，不少人不是不夠努力，而是因不同原因與獎牌擦身而過。有人為失落獎項遺憾，有人卻急於將得來不易的獎牌溶解，這是為什麼......（點擊了解更多）
↓2020年諾貝爾生理學及醫學獎得主：
新冠肺炎疫情
一年過了大半，新冠肺炎疫情仍在困擾多個國家及地點，法國及英國的數字令人擔憂。不同地方的官員或其家屬對病毒看來有不同的取態，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）決定自行隔離，韓國外交部長康京和的丈夫因無視防疫警告往美國旅行，惹來非議。
疫情為人們生活帶來不便，不少人經過大半年，已在學懂與病毒共存，但它對患病的人影響之大，卻不容易適應。美國一名男子因疫情無法陪診，選擇以別開生面的方式支持患癌的兒子……（點擊了解更多）
↓想看不同地方民眾在疫情持續期間的生活？請點擊放大觀看：
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