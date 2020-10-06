一分鐘看世界｜特朗普可出院？解讀總統身體語言、諾貝爾物理學獎

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今天是10月6日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：
美總統出巡令人驚心
美國總統特朗普患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）並留醫。白宮幕僚長說對他可在美國時間5日出院感樂觀，又稱醫生稍後會做決定。這位美國總統即使抱恙，仍能令外界心驚肉跳。他不但被指隱瞞患病額外吸氧氣、服用重症者才需要的「地塞米松」，又逞強短暫離開醫院會見支持者。這惹來醫生白宮記者協會及特勤局人員批評，指他妄顧安全。這也令人質疑，他說自己上了一課，是怎樣的教訓。
圖為仍在留醫的美國總統特朗普，10月4日在馬里蘭州里德國家軍事醫學中心與幕僚進行電話會議。（Reuters）
身體語言解密？
已確診新冠肺炎的特朗普4日在Twitter上載影片交代自己的病情。肢體語言專家指，特朗普在影片中的表現反映他感到擔憂及較平時沒自信。不過倘若他看看民調結果，或許有助提升信心。美國有民調稱他確診後，在全國及6大關鍵搖擺州的支持度仍領先民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。但另一個民調結果稱，拜登領先特朗普14個百分點
物理學獎今公布
2020年諾貝爾獎得獎者名單10月5日逐一出爐，生理學及醫學獎5日由有份發現丙型肝炎病毒的3位英、美學者分享。物理學獎今日下午5時45分公布。在競爭激烈的科學界，不少人不是不夠努力，而是因不同原因與獎牌擦身而過。有人為失落獎項遺憾，有人卻急於將得來不易的獎牌溶解，這是為什麼......（點擊了解更多
↓2020年諾貝爾生理學及醫學獎得主：
新冠肺炎疫情
一年過了大半，新冠肺炎疫情仍在困擾多個國家及地點，法國英國的數字令人擔憂。不同地方的官員或其家屬對病毒看來有不同的取態，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）決定自行隔離韓國外交部長康京和的丈夫因無視防疫警告往美國旅行，惹來非議。
疫情為人們生活帶來不便，不少人經過大半年，已在學懂與病毒共存，但它對患病的人影響之大，卻不容易適應。美國一名男子因疫情無法陪診，選擇以別開生面的方式支持患癌的兒子……（點擊了解更多
↓想看不同地方民眾在疫情持續期間的生活？請點擊放大觀看：
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