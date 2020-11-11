一分鐘看世界｜特朗普拒認輸、白宮裁員潮、納卡停火協議

今天是11月11日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美國大選權力交接難

民主黨候選人拜登宣布自己勝出大選，但他的過渡團隊卻遇上權力交接的難題，現任總統特朗普拒絕認輸，其政府也未確認拜登為當選人，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。他當天還說，將會平穩過渡至第二屆特朗普政府。拜登威脅或採取法律行動。外界關注拜登的新班子人選，華裔及共和黨人也有可能入閣，但拜登未來將面臨多項國內外難題，要走出困境不易，分析也認為，三個因素令他難改善中美關係......（點擊了解更多）

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特朗普裁員潮

美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter發文解僱國防部長埃斯珀（Mark Esper），外界估計特朗普有「炒魷魚名單」，未來陸續有來，美媒更指在接下來直至1月20日新總統就職的72天，或是美國現代政治史上最瘋狂及無約束的日子......（點擊了解更多）

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納卡「惹火」協議

亞美尼亞與阿塞拜疆在納卡地區衝突持續6周，在俄羅斯調停及派兵下，亞美尼亞和阿塞拜疆再簽署停戰協議，但亞美尼亞民眾同日上街示威，抗議政府決定，國會議長更遭毆打......（點擊了解更多）

疫苗喜訊巧妙時機

美國大選後，美國疫苗與抗體療法相繼傳出好消息，對全球飽受影響的普羅市民而言固然是天大喜訊。然而，消息在2020年美國大選結果剛見明確之際公布，難免讓外界對公布的時機如此巧合，是不願讓特朗普叨光......（點擊了解更多）

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