一分鐘看世界｜候任財長耶倫、法國重寫國安法、Longchamp主席亡

今天是12月2日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

美候任財長耶倫

美國總統當選人拜登（Joe Biden）11月30日正式提名聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）出任財政部長後，12月1日帶同6名經濟團隊核心成員亮相，並承諾要重建經濟。耶倫的任命受到進步派歡迎，但有分析指其理念或政策可能會令進步派失望。她獲提名的重要原因，除了人緣甚佳，更重要是她在經濟財政機構均有任職經歷。

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中澳貿易「警訊」

中澳關係變僵的焦點，從貿易又回到外交關係。中國外交部發言人趙立堅11月30日敦促澳洲就戰爭罪行指控調查的Twitter推文插圖引起風波，中方予以反駁，稱是根據報告內文製圖。與此同時中國對澳洲的貿易懲罰額度已超過貿易總額的1%，這對澳方來說或是危險的訊號。惟有觀察家相信，北京在動用經濟武器之餘，並不想妨礙兩國經濟整體交流的活動空間……（點擊了解更多）

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法國安全法

法國國民議會11月20日一讀通過《整體安全法》草案，其中第24條法案規定，民眾不得以損害警員身心健康為目的發布警員的相片。情況在巴黎一名黑人音樂製作人11月21日被4名警察毆打的案件催化下，民憤一下子被「引爆」。民眾及傳媒擔心新法令他們無法拍到類似的警暴情況，於是自11月28日起上街示威。總統馬克龍（Emmanuel Macron）的執政黨11月30日同意重寫法案……（點擊了解更多）

美新法搞錯重點

美國眾議院12月2日將表決名為《外國公司問責法》的法案，想確保在美國上市的外國企業跟美國企業，同樣符合獨立審計要求。這可能會對阿里巴巴及百度等構成在美退市的威脅。然而美國監管部門想要讓中國公司遵守美國法規，似乎搞錯了重點，它們更應此機會積極推動與中國監管部門的合作。

Longchamp主席染疫亡

新冠疫苗再有好消息，美國副總統彭斯（Mike Pence）估計疫苗最早可在12月中開始分發，輝瑞疫苗亦向歐洲申請使用授權，刺激股市造好，但另一方面傳來壞消息，法國手袋品牌Longchamp創辦人之兒子、現任主席卡塞格蘭（Philippe Cassegrai）11月30日去世，終年83歲。他生前確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）並出現併發症，因搶救無效病逝，終年83歲……（點擊了解更多）

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