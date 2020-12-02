拜登攜耶倫等6名經濟團隊核心成員亮相　誓言重建經濟

美國總統當選人拜登（Joe Biden）12月1日攜六名經濟團隊核心成員在特拉華州（Delaware）亮相，他承諾未來將與這些團隊成員致力於為美國民眾提供救濟並重建比過去更好的經濟，又表示「救援正在路上」。獲提名出任財政部長的耶倫（Janet Yellen）等人向記者作出簡單的自我介紹。

That』s why Mike was number one in his class at West Point! https://t.co/hldYAphqmM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020

美聯社12月1日報道，在新冠肺炎（COVID-19）疫情對美國經濟構成嚴重挑戰之際，拜登當天和他的經濟團隊核心成員在特拉華州出席活動，這是拜登自右腳受傷以來首次在公開場合現身，此舉意味着未來他將與團隊成員致力於拯救經濟。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，拜登在活動上表示「一流的團隊將引導我們撐過這場持續的經濟危機並幫助我們重建經濟，不是（字面上的）重建經濟，而是重新建立比過去更好的經濟。」

2020年12月1日，拜登（中）帶同耶倫（白衣者）等6名經濟團隊核心成員亮相（Reuters）

拜登還表示，這些成員經過考驗並且擁有經驗，他們雖然背景不同，但對拯救經濟有着共同願景。

耶倫：需有緊急行動

耶倫當天表示，美國正面對歷史性的危機，除了疫情外，還有隨後的經濟危機，她稱需要有緊急行動去應對，避免經濟向下。

出席活動的這6名核心成員除了耶倫外，還有獲提名出任財政部副部長的阿德耶莫（Wally Adeyemo）、獲提名出任白宮預算管理辦公室主任的坦登（Neera Tanden）、獲提名出任白宮經濟顧問委員會主席的勞斯（Cecilia Rouse）、獲提名出任白宮經濟顧問委員會成員的伯恩斯坦（Jared Bernstein）以及同樣獲提名出任白宮經濟顧問委員會成員的布希（Heather Boushey），他們均在當天活動上作出自我介紹。

延伸閱讀：美國首位女性財長：拜登為何選擇耶倫？

▼美國總統當選人拜登11月7日在特拉華州威爾明頓宣布勝選，請點擊觀看更多現場圖片：