一分鐘看世界｜Facebook王國解體危機、拜登新班底、英國脫歐僵局

今天是12月11日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：
Facebook壟斷風波
網上大型社交平台Facebook遭美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）及逾40州份的州檢察長入稟，控告違反競爭行為。有消息指訴訟可能導致Facebook被迫出售WhatsApp與Instagram，到底Facebook為何遭到華府「追擊」？（按此閱讀更多）
圖為10月28日，Facebook出席的一個參議院聽證會。Facebook在2020年成為政府的目標，多次出席聽證聆訊。
拜登政府華裔閣員
美國總統當選人拜登（Joe Biden）公布更多新政府成員人選，他將任命前國家安全顧問蘇珊賴斯（Susan Rice）執掌白宮國內政策委員會（White House Domestic Policy Council），拜登過渡團隊也正式公布，將提名眾議院籌款委員會貿易律師戴琦（Katherine Tai）出任美國貿易代表，有望成為拜登內閣的首位華裔閣員。
拜登亦呼籲國會運用豁免權，為中央司令部前司令黑人四星退役將領奧斯汀（Lloyd Austin）擔任國防部長「開綠燈」。另外拜登在大選時傳出與兒子亨特（Hunter Biden）有關的負面消息，亨特在12月9日表示，自己正被特拉華州（Delaware）檢察官辦公室盯上，調查稅務問題……（按此閱讀更多）
戴琦有望成為拜登內閣的首位華裔閣員，圖為戴琦的照片（美中貿易委員會）
英國硬脫歐？
英國的脫歐過渡期限迫近，惟至今仍未與歐盟達成貿易協議。首相約翰遜（Boris Johnson）12月9日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）嘗試拯救談判，雙方同意繼續談判，但承認分歧仍大。約翰遜表示，很可能與歐盟無法達成貿易協議。
外相藍韜文（Dominic Raab）警告歐盟必須作出重大讓步，令雙方可以在13日取得共識，不過馮德萊恩則公布「Plan B」，應對一旦可能出現的硬脫歐情況……（按此閱讀更多）
英國外相藍韜文12月10日受訪時指，英國與歐盟的脫歐後貿易談判有達成協議的餘地，但雙方重大分歧仍未解決。圖為11月29日藍韜文在倫敦英國廣播公司大樓外面向傳媒。（AP）
疫情繼續威脅全球
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情繼續肆虐全球，香港的確診個案連續三天破百，日本東京的單日新增病例亦錄得新高。而在疫情最嚴重的美國，當地在過去24小時有至少3,124人不治，超過2001年911恐襲的死亡人數。
疫情嚴峻，各地都呼籲民眾加強抗疫意識，德國總理默克爾（Angela Merkel）更罕見激動發言，希望民眾減少社交接觸。
另外成為抗疫希望的疫苗開始在多個地方供應，但輝瑞研發的資料則成為黑客的目標。而有英國人接種該公司的疫苗後，出現過敏情況，因此當局建議曾有過敏性休克的人不要接種疫苗。不過這是不是代表疫苗不安全？（按此閱讀更多）
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