一分鐘看世界｜波音流年不利？美國企硬指控中國、G7對華有分歧

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-02-23 07:00

今天是2月23日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

普惠引擎連累波音？

波音（Boeing）近年流年不利？它生產的飛機在2018年及2019年發生空難，導致737 MAX機型停飛。來到2021年，公司出品近日在美國及荷蘭都發生引擎在飛行途中引擎爆炸。波音2月21日呼籲全球停飛配備普惠特定型號引擎的777型客機。這些客機都採用普惠（Pratt & Whitney）引擎，令人擔心它是否存在安全問題……（點擊了解更多）

美不放棄的「話柄」

美國前國務卿蓬佩奧離任最後時刻發表聲明，認定中國政府在新疆地區犯下「種族滅絕和反人類罪」，不過美國務院法律顧問辦公室結論不認同這一說法。分析認為，惟即便現任總統拜登和美國務卿布林肯根據內部情報及法律依據判斷，認為新疆狀況達不到「種族滅絕」的級別，他們也不會輕易改口……（點擊了解更多）

2021年2月4日，美國國務卿布林肯在國務院介紹美國總統拜登到講台前發表演說。（AP）

G7對華取態惹關注

中國是七大工業國（G7）領袖會議重點議題之一，惟會後聲明對中國着墨被指很少。有歐盟官員稱，會議期間各國曾詳盡討論中國議題，在對外公布時，卻顯得小心翼翼。美媒稱因中國對G7國家經濟增長愈發重要，從G7籌備會議舉行以來，歐美在應對中國已方面出現分歧……（點擊了解更多）

圖為2月19日英國首相約翰遜在倫敦透過視像主持G7領袖會議。（AP）

疫情溯源的爭議

世界衛生組織的國際專家組已結束在武漢與中國聯合調查的工作，並就包括引致新冠病毒起源以及武漢實驗室是否外泄病毒等問題公布調查結果。包括美國在內的國家，對中國公開數據以及調查授權提出貿疑。除了美國，國際專家組成員前田健2月21日稱，對中國對於新冠病毒源頭的主張持懷疑立場。（點擊了解更多）

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