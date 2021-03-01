一分鐘看世界｜緬甸情勢惡化、美國亞裔不忍了、韓星被拉下神壇

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-01 07:00

今天是3月1日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

緬示威者身陷「戰場」

緬甸警方加強鎮壓反政變人士，對和平示威者使用實彈及催淚彈等。聯合國人權事務高級專員辦事處當天18名示威者死亡。這是示威爆發至今死傷最嚴重的一天。軍方2月1日發動政變，扣押國務資政昂山素姬。她3月1日上庭，卻在應訊前被人帶離住所、迄今下落不明，不少示威者都是為了呼籲釋放她而上街……（點擊了解更多）

↓解放羅興亞聯盟（Free Rohingya Coalition）聯席創辦人Ro Nay San Lwin在Twitter推文，稱仰光的「和平示威者在嘗試躲避殘酷的軍警」。

Peaceful protesters trying to escape the brutality of #Myanmar police and military— in front of Yuzana Plaza, Yangon. #WhatsHappeninglnMyanmar #MilkTeaAlliance #Feb28Coup pic.twitter.com/chK1PR8WM7 — Ro Nay San Lwin (@nslwin) February 28, 2021

拜登上任「第一炸」

美軍25日在敘利亞東部攻擊親伊朗武裝團體使用的設施，並稱美軍駐伊拉克據點最近遭火箭攻擊。這是美國總統拜登1月20日就任總統以來，首次對與伊朗有關團體採取軍事行動。專家認為拜登政府是想向伊朗發出警告訊息。不過特朗普政府執政時，民主黨多番質疑總統空襲敘利亞的決定，拜登此舉有「自打嘴巴」之嫌，也令自己的拍檔與下屬尷尬了……（點擊了解更多）

美國2月25日空襲敘利亞親伊朗民兵組織。圖為美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）當天公布的圖片，顯示敘利亞一座被毀建築。（AP）

美亞裔成出氣筒

美國紐約市2月27日有民眾集會，抗議當地針對亞裔美國人的暴力事件增加。美國司法部終於稱展開調查。美國亞裔受歧視並非新聞，惟新冠疫情令更多人將憤怒發泄在他們身上，當中以長者尤甚。一向在美國社會被視作「移民模範生」的亞裔社群，終於打破沉默以行動來捍衛自身，甚至有人認為需要採取更廣泛的措施徹底擺脫歧視亞裔的惱人局面……（點擊了解更多）

圖為1月31日，一名亞裔老人在紐約被背後路過的人故意從背後推倒跌傷。（NBC News Youtube截圖）

韓校園欺凌#me too

韓國演藝圈、體壇頻爆欺凌爭議，女子排球國家隊代表李在英和李多英被爆初中的「黑歷史」，韓國男子組合Monsta X基賢、Stray Kids鉉辰都被指曾於學生時代欺凌同學。受害者往往因年輕不識處理、擔心被報復，以及法律對他們保護不足，才讓他們一直獨自承受傷痛多年，最終將事件搬到網絡「公審」……（點擊了解更多）

強生疫苗將面市

美國食品和藥物管理局（FDA）2月27日決定，授權強生公司（Johnson & Johnson）研發的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗的緊急使用許可。成第三款在美國獲准使用的疫苗的它，但與其他疫苗不同，強生僅需要注射1劑即有足夠保護作用，疫苗機制也不一樣……（點擊了解更多）

圖為2020年12月，多瓶強生疫苗。（AP）

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