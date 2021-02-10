新冠肺炎｜6個除口罩錯誤行為你有冇犯過？用完剪碎佢原來超危險

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口罩生活已經陪伴大家一整年，每天口罩不離身的你們，對於口罩的使用方式真的用對了嗎？台灣ICU醫生陳志金在Facebook上提醒，大家脫口罩後的動作都錯了！放桌上、揉一揉、正反戴，都會增加感染機率，甚至傳染給他人。

近日，香港仍有不少確診案例，人心惶惶時刻口罩定不離身，台灣ICU醫生陳志金在Facebook上提醒民眾，大家脫口罩後的動作都錯了！許多人的習慣動作反而增加自身感染的機率，甚至將病毒連帶傳染給身旁的人。

遵守下面6不法則，口罩才能發揮保護你的效果，幫你擋下有病毒的飛沫！還有脫下後的口罩要如何正確丟棄，才不會增加風險。

6個除口罩時常犯的錯誤動作及其風險（點圖放大瀏覽）：

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「既然認真戴口罩，也要好好脫！」 醫師提醒，脫口罩時常犯的６個錯誤動作】

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