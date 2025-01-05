大阪自由行｜2025世界博覽會4月開鑼　吉祥物周邊、手信搶先睇

今年就是一年一度的大阪世界博覽會，這也是1970與1990年後，大阪睽違多年再度舉辦世界博覽會，近期走在大阪的街道上都可以感覺到準備的些許熱鬧氣氛。



當然，不少品牌也推出了世博相關的周邊和伴手禮，絕對不會讓來大阪世界博覽會的大家，空手而歸！

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大阪世博官方餅乾

首先是大阪世界博覽會官方推出的餅乾，裡面裝的是發源自西班牙的小餅乾「ポルボロン」吃起來入口即化，在日本又被叫做「雪球」，是深受日本人喜愛的小點心，加上以前大阪家家戶戶都會有的餅乾盒，做出懷舊又環保的模樣。

外盒則是以大阪世博吉祥物「脈脈（ミャクミャク）」為主題設計的餅乾盒，上面寫著的「マイドオオキ」則是帶有關西腔的感謝之意，謝謝大家對於大阪的疼惜與愛護！

商品資訊

商品：マイドオオキニ大阪・関西万博缶

販售價格：1,620日圓

販售日期：2024年秋天開始

販售地點：太陽ノ塔洋菓子店各店



大阪世博官方咖啡

接著是吉祥物圖案的濾掛咖啡，微苦微酸的咖啡口感，搭配甜甜的餅乾剛剛好，共有四種不同的可愛包裝，等你一次帶回家！

商品資訊

商品：ミャクミャクドリップコーヒー

販售價格：1,200日圓

販售日期：2024年8月16日起

販售地點：太陽ノ塔洋菓子店各店



大阪世博精釀啤酒＆T恤

接著則是慶典活動必備的啤酒，而這也是大阪吹田市繼1970年後再度舉辦世界博覽會，所以這次他們致力於推廣EXPO'70的活動會場「世博紀念公園」，增加其吸引力，同時啟動「EXPO'70 beer」計畫，找來吹田當地的啤酒店家「ambeer」、人氣釀造所「Novoru Brewing」，與「吹田日和」共同打造了吹田精釀啤酒和T恤，是不是光用看的就覺得很有在地意象呢？

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「EXPO'70 beer」計畫的理念之一也是希望透過這次世博，讓「世博紀念公園」重回世人的眼前，回憶起過去的美好，所以無論是精釀啤酒和T恤上都有太陽之塔的圖案。

商品資訊

商品：EXPO'70 beer／EXPO'70 Tシャツ

販售價格：990日圓／5,500日圓

販售地點：吹田日和STORE



2025大阪世界博覽會即將開跑！

踏入2025年，也代表著大阪世界博覽會越來越靠近，無論是走在大阪街頭或是車站，隨處都可以看到宣傳與海報，如果有打算要在展會活動期間去朝聖的話，也要開始準備訂機票和住宿囉！

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