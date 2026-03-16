俄男為謀奪家產重金買兇滅門狠殺父母胞妹　警臥底設局扮死屍擒兇

俄羅斯警方近日破獲一起疑似「滅門」陰謀，一名22歲男子涉嫌企圖僱用殺手殺害自己的父母與10歲妹妹，以獲取未來的「家族遺產」。警方在掌握線索後展開調查，並透過臥底行動設局，最終在行動中將嫌疑人逮捕，整起案件也隨之曝光。



根據英國《鏡報》（The Mirror）報導，警方在得知該男子試圖尋找職業殺手後，安排一名警員假扮殺手與其接觸，並進一步策畫一場模擬犯案現場。警方在嫌疑人家中布置假凶案場景，並讓其父母配合「裝死」，拍攝帶有血跡與「致命傷口」效果的照片，以取信於嫌疑人。

示意圖（Unsplash@Matt Popovich）

警方指出，嫌疑人曾向假扮殺手的臥底警員詳細說明作案方式，包括繪製住宅平面圖，標示監視器位置與可能避開看門犬的路線。雙方談妥酬金後，臥底警員安排在一輛Benz車內會面，並向嫌疑人展示模擬其父母「遇害」的照片。警方未公布其妹妹的相關照片，目前也未說明她是否參與警方安排的情境。

警方表示，嫌疑人看到照片後情緒異常興奮，並同意在繼承財產後支付約3.8萬英鎊（約40萬港元）的報酬。然而就在會面過程中，武裝警察隨即現身將其逮捕。據警方透露，這名嫌疑人在訊問時承認自己策劃這起陰謀已經好幾個月，表示因覺得父母不理解自己而決定雇用殺手。警方形容，他的父母對此消息感到相當震驚，幾乎無法相信自己的孩子會做出這種事。

警方進一步透露，男子在尋找殺手前，曾兩度嘗試殺害父母，包括企圖在水壺中投放藥物，以及計畫打破車內溫度計讓父母吸入汞蒸氣，但最終未能得逞。警方指出，男子的動機與金錢糾紛有關，其父親經營著一所重要的教育機構，家庭名下擁有房產、車輛及存款。若法院最終認定其犯下策劃僱凶殺害家人的罪名，可能面臨最高15年的刑期。

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